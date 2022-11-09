В Германии заявили о заполнении газохранилищ почти на 100%
Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что подземные газохранилища страны заполнены уже на 99,54%.
Также, по информации агентства, с 24 по 30 октября в Германии сократилось потребление газа: оно стало ниже среднего уровня за последние четыре года. На это оказала влияние, в частности, погода.
Агентство обратило внимание на важность экономии газа. По данным регулятора, страна сможет избежать кризиса зимой при условии, если уровень экономии газа составит не менее 20%.
Ранее агентство Bloomberg привело данные, согласно которым объёмы запасов газа, которые сделал Евросоюз, превосходят его потребность. Оно утверждает, что европейские страны, чтобы заполнить хранилища газа, начали усиленно импортировать его со всего мира. И сейчас, когда европейцы ещё даже не начали пользоваться отоплением, газохранилища почти заполнены. Лайф в свою очередь рассказывал, что отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля.
ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE