Патрушев прибыл в Тегеран с официальным визитом
Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Иран на официальные переговоры
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Тегеран, где проведёт ряд переговоров с иранскими официальными лицами. Об этом сообщает агентство IRNA.
Визит российского политика в столицу Ирана проходит по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Шамхани.
В ходе визита секретарь российского Совбеза проведёт переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана. Будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене.
Ранее Лайф писал, что Россия закупит в Иране 40 газовых турбин. Об этом заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
ТАСС / Елена Афонина