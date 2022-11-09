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8 ноября, 21:52

Патрушев прибыл в Тегеран с официальным визитом

Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Иран на официальные переговоры

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Тегеран, где проведёт ряд переговоров с иранскими официальными лицами. Об этом сообщает агентство IRNA.

Визит российского политика в столицу Ирана проходит по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Шамхани.

В ходе визита секретарь российского Совбеза проведёт переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана. Будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене.

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Ранее Лайф писал, что Россия закупит в Иране 40 газовых турбин. Об этом заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.

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ТАСС / Елена Афонина

Иван Косицын

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