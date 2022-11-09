Мэр Снигирёвки сообщил о бое в городcкой черте
Мэр Снигирёвки Барбашов сообщил о бое в городской черте и о танках в центре
Бой произошёл в городской черте Снигирёвки (Херсонская область), жители города сообщают о танках в центре города. Об этом рассказал глава городской администрации Юрий Барбашов, передаёт РИА "Новости".
"Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте. Жители видели на улицах технику в центре города", — сказал мэр.
Барбашов добавил, что связь с оставшимися в Снигирёвке жителями нерегулярная из-за проблем в работе мобильных операторов.
Ранее Барбашов сообщал, что в прифронтовой Снигирёвке в Херсонской области обстановка сложная, но контролируемая, рядом с городом идут тяжёлые бои. Он записал обращение прямо в городе, опровергнув слухи о переходе Снигирёвки под контроль ВСУ.
ТАСС / Сергей Бобылев