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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 22:54
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Мэр Снигирёвки сообщил о бое в городcкой черте

Мэр Снигирёвки Барбашов сообщил о бое в городской черте и о танках в центре

Бой произошёл в городской черте Снигирёвки (Херсонская область), жители города сообщают о танках в центре города. Об этом рассказал глава городской администрации Юрий Барбашов, передаёт РИА "Новости".

"Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте. Жители видели на улицах технику в центре города", сказал мэр.

Барбашов добавил, что связь с оставшимися в Снигирёвке жителями нерегулярная из-за проблем в работе мобильных операторов.

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Ранее Барбашов сообщал, что в прифронтовой Снигирёвке в Херсонской области обстановка сложная, но контролируемая, рядом с городом идут тяжёлые бои. Он записал обращение прямо в городе, опровергнув слухи о переходе Снигирёвки под контроль ВСУ.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
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