Участник мафиозного клана раскрыл детали покушения на Вучича

Бывший член влиятельной организованной преступной группировки Срдан Лалич рассказал, что её главари рассматривали покушение на президента Сербии Александра Вучича в 2021 году. Об этом сообщает издание "Вечерне новости".

В феврале 2021 года правоохранители задержали членов крупной ОПГ во главе с Велько Беливуком и Марко Мильковичем. Они, предположительно, связаны с черногорской мафией. На заседании в Специальном суде Белграда Лалич, который имеет статус свидетеля обвинения, заявил о связях мафии и части спецслужб Черногории.

Как он сообщил, глава одного из черногорских кланов передал около пяти миллионов евро и помогал тем представителям спецслужб, которые выступали "за свержение политических структур в Сербии, чтобы поставить "кого-то подходящего, кто бы работал в интересах клана".

"С этой целью были совершены и некоторые действия в соцсетях, опубликованы призывы. Самую большую помеху они видели в президенте. Была договорённость, что первые крупные большие протесты пройдут с беспорядками, с целью давления на правящую структуру", — сказал свидетель в зале суда.

Лалич, бывший соучастником ряда тяжких преступлений банды, добавил, что поднимался разговор и о покушении на президента: говорилось, в частности, и об установке взрывных устройств в общественных местах.

На его показания отреагировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Она заявила, что "клан Беливука был готов свергнуть демократически избранную власть в Сербии". Политик посетовала, что главари мафии и основные организаторы по-прежнему на свободе и недоступны правосудию.