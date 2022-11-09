Годовалая девочка, которую мать выбросила с 11-го этажа в Москве, скончалась в больнице
Маленькая девочка, которую мать накануне выбросила с 11-го этажа на юге Москвы, скончалась в больнице. Об этом сообщает сообщает столичная прокуратура.
В надзорном ведомстве отмечают, что действия действия женщины попадают под уголовную статью "Убийство малолетнего ребёнка". Расследование этого резонансного дела находится под контролем прокуратуры.
Напомним, в Москве 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа, девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали. У неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб лёгких, живота и другие травмы. Сама женщина также попала в больницу. По данным Лайфа, её нашли без сознания в квартире, а в комнатах пахло газом. Предположительно, мать ребёнка находилась в депрессии из-за бракоразводного процесса.
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