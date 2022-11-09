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9 ноября, 03:53

Пушков назвал две "невозможности" ЕС и спрогнозировал, что будут новые

Пушков: Решение Евросоюза по лимиту цен на газ является одной из его "невозможностей"

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ЕС больше не рассматривает потолок цен на газ как подходящее средство борьбы с энергетическим кризисом.

Как ранее сообщило агентство Reuters, Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности введения потолка цен на российский газ в соответствии с требованиями, которые ранее были выдвинуты на саммите государств. Вместо этого ЕК предлагает ввести "механизм корректировки рынка", однако пока не известно, по какому принципу он будет работать.

"Евросоюз столкнулся с рядом "невозможностей". Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине — не последние "невозможности", — написал сенатор в телеграм-канале.

Евросоюз не сможет выделить Украине $3 миллиарда из 9 обещанных в мае

Евросоюз не сможет выделить Украине $3 миллиарда из 9 обещанных в мае

Ранее, напомним, Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс станет труднее согласовывать программы финансовой помощи Украине. Сенатор спрогнозировал усиление политических атак республиканцев на "расточительную украинскую политику" нынешней американской администрации.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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