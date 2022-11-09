Пушков назвал две "невозможности" ЕС и спрогнозировал, что будут новые

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ЕС больше не рассматривает потолок цен на газ как подходящее средство борьбы с энергетическим кризисом.

Как ранее сообщило агентство Reuters, Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности введения потолка цен на российский газ в соответствии с требованиями, которые ранее были выдвинуты на саммите государств. Вместо этого ЕК предлагает ввести "механизм корректировки рынка", однако пока не известно, по какому принципу он будет работать.

"Евросоюз столкнулся с рядом "невозможностей". Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине — не последние "невозможности", — написал сенатор в телеграм-канале.