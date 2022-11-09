Трамп призвал к протестам недовольных выборами в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах и призвал сторонников к протестам.

"Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали: "Извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве ещё много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте", — написал политик в соцсети Truth Social.

Он отметил, что в Пенсильвании обещают подсчитать голоса только через несколько дней, а в Аризоне сообщают о неполадках в работе устройств для голосования в районах, где главным образом живут сторонники республиканцев. По словам Трампа, в округе Марикопа в Аризоне 20% машин для голосования не считают бюллетени. А ситуацию в Марикопе, Детройте, Пенсильвании и других местах Трамп назвал "бедствием с честностью выборов".