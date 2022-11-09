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9 ноября, 03:25

Житель Ставрополья убил приятеля мачете во время застолья

Россиянин убил знакомого при помощи мачете после того, как поругался с ним во время застолья. Преступление произошло в Ставропольском крае. Как сообщает СУ СКР по региону, человек был убит ночью 3 ноября в одном из домов садоводческого кооператива "Дюшес".

В ходе попойки 48-летний мужчина принялся оскорблять 49-летнего собутыльника, а затем стал избивать его руками и ногами, после чего нанёс удар мачете.

Скорую для пострадавшего приятеля злоумышленник вызвал самостоятельно. Прибывшие на место ЧП медики пострадавшему уже не помогли, он умер на месте.

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Ранее в Исакогорском округе Архангельска была убита мать шестерых детей. Она работала в круглосуточном магазине, когда поздно вечером туда ворвался грабитель и напал на 33-летнего продавца. Подозреваемый уже задержан.

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СУ СКР по Ставропольскому краю

Дмитрий Алексиевич

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