Житель Ставрополья убил приятеля мачете во время застолья
Россиянин убил знакомого при помощи мачете после того, как поругался с ним во время застолья. Преступление произошло в Ставропольском крае. Как сообщает СУ СКР по региону, человек был убит ночью 3 ноября в одном из домов садоводческого кооператива "Дюшес".
В ходе попойки 48-летний мужчина принялся оскорблять 49-летнего собутыльника, а затем стал избивать его руками и ногами, после чего нанёс удар мачете.
Скорую для пострадавшего приятеля злоумышленник вызвал самостоятельно. Прибывшие на место ЧП медики пострадавшему уже не помогли, он умер на месте.
Ранее в Исакогорском округе Архангельска была убита мать шестерых детей. Она работала в круглосуточном магазине, когда поздно вечером туда ворвался грабитель и напал на 33-летнего продавца. Подозреваемый уже задержан.