Житель Ставрополья убил приятеля мачете во время застолья

Россиянин убил знакомого при помощи мачете после того, как поругался с ним во время застолья. Преступление произошло в Ставропольском крае. Как сообщает СУ СКР по региону, человек был убит ночью 3 ноября в одном из домов садоводческого кооператива "Дюшес".

В ходе попойки 48-летний мужчина принялся оскорблять 49-летнего собутыльника, а затем стал избивать его руками и ногами, после чего нанёс удар мачете.

Скорую для пострадавшего приятеля злоумышленник вызвал самостоятельно. Прибывшие на место ЧП медики пострадавшему уже не помогли, он умер на месте.