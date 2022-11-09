США создают средства поражения российского ядерного оружия
"Военная мысль": США работают над средствами нейтрализации ядерных сил России
В США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия — они, как предполагается, будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны до того, как её руководство примет решение об ответно-встречном ударе. Такими сведениями делится журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны РФ.
Вашингтон для сохранения мирового лидерства пытается реализовать комплекс мер по сдерживанию Москвы как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. Авторы отметили, что традиционная теория сдерживания заменена в США и странах-членах НАТО на теорию упреждающих силовых действий.
В планах США, по мнению авторов публикации, обладать стратегическим неядерным оружием с коротким временем подлёта и формально не подпадающим под правовые ограничения. Цель заключается в том, чтобы поразить значительное число российских ядерных сил ещё до принятия решения о нанесении ответно-встречного удара.
По выводам издания, это может крайне негативно отразиться на нацбезопасности России и потребует от её политического руководства активного противодействия. Авторы также утверждают, что в отдалённые планы США входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок расценивает риск российского ядерного удара по Украине как небольшой. При этом Североатлантический альянс относится к нему серьёзно.
ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN