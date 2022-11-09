CNN дал прогноз на итоги американских выборов
Прогноз CNN: Республиканцы опережают демократов на выборах в Конгресс США
Один республиканец станет сенатором, четверо его однопартийцев и один представитель Демпартии пройдут в Палату представителей. Таков прогноз, представленный телеканалом CNN.
Как отмечает телеканал, при таком раскладе дальнейший подсчёт голосов не окажет влияния на результаты выборов. В борьбе за Сенат республиканской оппозиции в лидеры выйдет Тим Скотт из Южной Каролины. Одним из победителей выборов в Палату представителей CNN назвал республиканца Хала Роджерса от штата Кентукки.
Ранее, напомним, сообщалось, что на промежуточных выборах в Конгресс США примерно 8,6 млн американцев будут лишены активного избирательного права или ограничены в этом праве. Такие цифры получены в Российском фонде свободных выборов.
ТАСС / ЕРА / WILL OLIVER