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9 ноября, 01:50

В США раскрыли причину нового подхода Зеленского к переговорам с Москвой

Politico: Власти США подтолкнули Зеленского к изменению позиции по переговорам с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны властей США. Такое утверждение содержится в публикации Politico.

Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили агентству, что новая позиция украинского лидера прямо связана с "мягким подталкиванием" со стороны американской администрации. Один из них уточнил, что изменение в риторике зафиксировано спустя несколько дней после визита в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

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Вместе с тем неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что американские официальные лица не говорили Зеленскому и его помощникам прямо о необходимости изменить позицию. Они, однако, передали, что Киев должен показать готовность "закончить боевые действия разумно и мирно". Также отмечается, что Вашингтон не считает, что переговоры между Москвой и Киевом должны начаться незамедлительно.

Лайф рассказывал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский, который прежде отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе — "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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