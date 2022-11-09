В США раскрыли причину нового подхода Зеленского к переговорам с Москвой
Politico: Власти США подтолкнули Зеленского к изменению позиции по переговорам с Россией
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны властей США. Такое утверждение содержится в публикации Politico.
Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили агентству, что новая позиция украинского лидера прямо связана с "мягким подталкиванием" со стороны американской администрации. Один из них уточнил, что изменение в риторике зафиксировано спустя несколько дней после визита в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Вместе с тем неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что американские официальные лица не говорили Зеленскому и его помощникам прямо о необходимости изменить позицию. Они, однако, передали, что Киев должен показать готовность "закончить боевые действия разумно и мирно". Также отмечается, что Вашингтон не считает, что переговоры между Москвой и Киевом должны начаться незамедлительно.
Лайф рассказывал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский, который прежде отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе — "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
ТАСС / Zuma