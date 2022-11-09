Умер танцор Валентин Захаров

Скончался заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Об этом сообщается на сайте Кубанского казачьего хора.

"Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Звёздный солист. Блистательный и непревзойдённый", — гласит текст некролога.

Вместе с Кубанским казачьим хором после победы коллектива в 1975 году на Первом Всероссийском смотре-конкурсе государственных русских народных хоров, а позже, в 1984 году, после повторного успеха на аналогичном конкурсе Захаров получил мировое признание. Кубанский казачий хор выступал на всех континентах планеты, и везде артист становился любимцем публики.

Коллеги вспоминают умершего как очень доброго и отзывчивого человека, посвятившего любимому делу всю жизнь. Выступления Захарова, по их словам, всегда были праздником для зрителей.