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9 ноября, 01:33

Умер танцор Валентин Захаров

Скончался заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Скончался заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Об этом сообщается на сайте Кубанского казачьего хора.

"Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров ярчайший! Звёздный солист. Блистательный и непревзойдённый", гласит текст некролога.

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Вместе с Кубанским казачьим хором после победы коллектива в 1975 году на Первом Всероссийском смотре-конкурсе государственных русских народных хоров, а позже, в 1984 году, после повторного успеха на аналогичном конкурсе Захаров получил мировое признание. Кубанский казачий хор выступал на всех континентах планеты, и везде артист становился любимцем публики.

Коллеги вспоминают умершего как очень доброго и отзывчивого человека, посвятившего любимому делу всю жизнь. Выступления Захарова, по их словам, всегда были праздником для зрителей.

Ранее в Пензе в возрасте 77 лет скончался заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Хрусталёв. Он являлся ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.

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Кубанский казачий хор

Юлия Коновалова

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