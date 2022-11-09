Спикер парламента: ЛНР в ноябре начнёт принимать законы на правах российского субъекта

В ноябре Луганская Народная Республика начнёт принимать законы на правах нового субъекта Российской Федерации и в рамках правой базы РФ. Об этом заявил председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"В ближайшее время, думаю, уже в этом месяце, мы начнем принимать первые законы как субъект Российской Федерации", — приводит его слова ТАСС.

Спикер сообщил, что парламент в течение последних пяти лет готовил законодательную базу республики, ориентируясь на российскую. Он выразил надежду, что интеграция пройдёт быстрее, чем до 2026 года — такой срок отведён для этого федеральным конституционным законом.

"Думаю, что мы закончим раньше, потому что ранее мы уже готовились к тому, что когда вступим в Российскую Федерацию, то будем применять российские стандарты законодательства", — сказал Мирошниченко.