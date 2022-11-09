Синоптики изменили прогноз на декабрь в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму в Центральной России. Синоптик сообщил, что зима, прежде всего, наступит строго по календарю. Впрочем, изменились данные ранее составленного долгосрочного прогноза.

"Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца", — сказал Тишковец в беседе с радио Sputnik.

В качестве примера специалист привёл российскую столицу, заметив, что норма для Москвы в декабре — минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днём. Тишковец сообщил также, что январь и февраль окажутся теплее нормы.