НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 01:01

Синоптики изменили прогноз на декабрь в Центральной России

Тишковец: Первый месяц зимы в Центральной России будет холоднее, чем ожидалось

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму в Центральной России. Синоптик сообщил, что зима, прежде всего, наступит строго по календарю. Впрочем, изменились данные ранее составленного долгосрочного прогноза.

"Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца", — сказал Тишковец в беседе с радио Sputnik.

В качестве примера специалист привёл российскую столицу, заметив, что норма для Москвы в декабре — минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днём. Тишковец сообщил также, что январь и февраль окажутся теплее нормы.

Москвичам пообещали погодную "машину времени"

Москвичам пообещали погодную "машину времени"

Ранее консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" педиатр Егор Гаврюшкин рассказал Лайфу, как при температурных перепадах уберечь и собственное здоровье, и своих детей.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров