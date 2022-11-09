В США отреагировали на украинские планы по захвату Крыма

Власти США считают, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить военным путём Крым. Об этом заявил замминистра обороны Штатов по политическим делам Колин Кол. Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева.

"Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счёте будут их решения", — приводит ТАСС слова Кола.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, будут ли Штаты оказывать военную и финансовую поддержку таким возможным усилиям Украины, которые были бы нацелены на захват Крыма. Заместитель министра обороны США имел в виду ситуацию до начала специальной военной операции на Украине и воссоединения полуострова с Россией.

Представитель Пентагона высказал мнение, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией. Что касается американских властей, то они, по словам Кола, намерены продолжать оказывать Киеву поддержку в формате поставок оружия.