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9 ноября, 00:07

Банковский специалист Меньшова сообщила о выгоде "коротких" вкладов

Алгоритм получения максимальной прибыли от банковских вкладов поменялся, и это надо учитывать при выборе продукта. Вклады с какими условиями самые доходные, в беседе с агентством "Прайм" рассказала начальник управления развития депозитных и расчётных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Наталья Меньшова.

Российские банки, по её словам, дают наибольшие проценты по вкладам на срок размещения от трёх до 12 месяцев. Россияне часто делают выбор в пользу накопительных счетов, поскольку и долгосрочные планы их привлекают мало. Нет ясности и по ставке Центробанка: если она будет расти, то и ставки по депозитам увеличатся. Соответственно, выгоднее недолго хранить деньги в банке, пояснила Меньшова.

При выборе вклада она советует смотреть не только на ставку, но и на сервисы. Так, у кредитной организации должно быть удобное мобильное приложение, возможность удалённого управления вкладами, выгодные условия перевода денежных средств.

Россиян предупредили об опасности крупных банковских вкладов

Россиян предупредили об опасности крупных банковских вкладов

Ранее Лайф писал, что некоторые банки могут вводить в заблуждение вкладчиков, предлагая депозиты по ставкам выше среднерыночных. К таким предложениям нужно относиться с осторожностью, ведь они могут состоять из двух частей: депозитной и инвестиционной. Последняя подразумевает высокие риски.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Юлия Коновалова

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