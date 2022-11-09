Банковский специалист Меньшова сообщила о выгоде "коротких" вкладов

Алгоритм получения максимальной прибыли от банковских вкладов поменялся, и это надо учитывать при выборе продукта. Вклады с какими условиями самые доходные, в беседе с агентством "Прайм" рассказала начальник управления развития депозитных и расчётных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Наталья Меньшова.

Российские банки, по её словам, дают наибольшие проценты по вкладам на срок размещения от трёх до 12 месяцев. Россияне часто делают выбор в пользу накопительных счетов, поскольку и долгосрочные планы их привлекают мало. Нет ясности и по ставке Центробанка: если она будет расти, то и ставки по депозитам увеличатся. Соответственно, выгоднее недолго хранить деньги в банке, пояснила Меньшова.

При выборе вклада она советует смотреть не только на ставку, но и на сервисы. Так, у кредитной организации должно быть удобное мобильное приложение, возможность удалённого управления вкладами, выгодные условия перевода денежных средств.