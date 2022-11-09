Украина оказалась неспособна быстро починить энергетические объекты

Украинский энергохолдинг ДТЭК не сможет устранить повреждения энергетических объектов страны за две недели. Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

По его словам, холдингу не удастся восстановить энергетическую инфраструктуру за несколько недель, как планировалось ранее. Также отметим, 7 ноября Сахарук предупреждал, что аварийные отключения электроэнергии будут происходить в течение двух недель.