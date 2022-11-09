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8 ноября, 23:43

Украина оказалась неспособна быстро починить энергетические объекты

На Украине признали, что восстановить повреждённые энергообъекты за две недели невозможно

Украинский энергохолдинг ДТЭК не сможет устранить повреждения энергетических объектов страны за две недели. Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

По его словам, холдингу не удастся восстановить энергетическую инфраструктуру за несколько недель, как планировалось ранее. Также отметим, 7 ноября Сахарук предупреждал, что аварийные отключения электроэнергии будут происходить в течение двух недель.

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Кроме того, Сахарук заявлял, что восстановить повреждённую в Киеве инфраструктуру за короткое время невозможно, поэтому стоит вопрос об эвакуации части населения столицы Украины. Он допустил опасность полного отключения электричества в городе и области в случае новых ударов по объектам.

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ТАСС / AP / David Goldman

Иван Косицын

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