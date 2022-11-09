Забастовка транспортников на сутки парализует Афины
Крупнейшая в Греции забастовка оставит Афины 9 ноября без общественного транспорта
Профсоюзы Греции ужесточили условия проведения 24-часовой общенациональной забастовки, заявив, что в среду, 9 ноября, Афины полностью останутся без работающего метро, автобусов, троллейбусов, а также такси.
Митинги с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда пройдут в этот день в Афинах и других крупных городах страны. Две основные подземные линии метро в греческой столице не будут работать 24 часа. Суточную забастовку намерены провести также водители автобусов, троллейбусов и такси. Таким образом, в центре города будет возможно движение только на личном автотранспорте.
Высший совет профсоюза государственного сектора и профессиональное объединение частного сектора — Всеобщая конфедерация труда Греции — проводят в среду в стране суточную общенациональную забастовку. В ней помимо работников общественного транспорта намерены участвовать сотрудники всех СМИ страны, работники местного самоуправления, учителя, моряки и сотрудники главной греческой авиакомпании Aegean Airlines.
Ранее крупная акция протеста состоялась в Чехии. Жители Праги вышли на улицы с требованиями отставки правительства. Протестующие также призвали власти к переговорам с Россией по газу.
ТАСС / Валерий Шарифулин