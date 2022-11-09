Экзитпол: В США около 54% избирателей не одобряют работу Байдена

Чуть более половины американских избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента Соединённых Штатов, а 46% считают, что его политика причиняет вред стране. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, которые обнародовал CNN.

Телеканал побеседовал на избирательных участках с гражданами, проголосовавшими на промежуточных выборах в Конгресс США, и выяснил их мнение относительно качества работы нынешней американской администрации.

Согласно данным CNN, 39% респондентов заявили, что испытывают неудовлетворённость положением дел в США, 34% — злость. Лишь 20% выразили удовлетворённость, и всего 5% признались, что испытывают энтузиазм.

Работу Байдена по итогам двух лет президентства одобрили 45% избирателей, 54% высказались против. При этом 46% респондентов заявили, что политика действующего главы Белого дома "причиняет вред" Штатам. Противоположной точки зрения придерживаются 36% американских граждан. Ещё 16% опрошенных выразили уверенность, что политика Байдена не привносит принципиальных изменений в жизнь страны.