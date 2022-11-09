Не пропустили на блок-посту: Сирийские военные развернули колонну США

На блокпосту в провинции Эль-Хасеке сирийские военные не пропустили американскую военную колонну. Об этом со ссылкой сообщает САНА.

Местные источники рассказали агентству, что инцидент произошёл на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджна, подокруг Телль-Тамир. Колонну из восьми автомобилей с американскими военнослужащими сирийские военные принудили покинуть указанную территорию.