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9 ноября, 00:30

Не пропустили на блок-посту: Сирийские военные развернули колонну США

Сирийские военные не пропустили американскую колонну на блокпосту в Эль-Хасеке

На блокпосту в провинции Эль-Хасеке сирийские военные не пропустили американскую военную колонну. Об этом со ссылкой сообщает САНА.

Местные источники рассказали агентству, что инцидент произошёл на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджна, подокруг Телль-Тамир. Колонну из восьми автомобилей с американскими военнослужащими сирийские военные принудили покинуть указанную территорию.

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Лайф сообщал, что ранее Министерство иностранных дел Сирии потребовало от США немедленно вывести вооружённые силы с территории страны и прекратить поддержку террористических формирований. Об этом было сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

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ТАСС / АР

Юлия Коновалова
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