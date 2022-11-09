Не пропустили на блок-посту: Сирийские военные развернули колонну США
Сирийские военные не пропустили американскую колонну на блокпосту в Эль-Хасеке
На блокпосту в провинции Эль-Хасеке сирийские военные не пропустили американскую военную колонну. Об этом со ссылкой сообщает САНА.
Местные источники рассказали агентству, что инцидент произошёл на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджна, подокруг Телль-Тамир. Колонну из восьми автомобилей с американскими военнослужащими сирийские военные принудили покинуть указанную территорию.
Лайф сообщал, что ранее Министерство иностранных дел Сирии потребовало от США немедленно вывести вооружённые силы с территории страны и прекратить поддержку террористических формирований. Об этом было сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
ТАСС / АР