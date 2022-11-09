"В переговорах смысла нет": В Крыму назвали Зеленского недоговороспособным

Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленно, так как есть полная уверенность в том, что Киев нарушит данные обещания. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Моё мнение: никаких оснований для переговоров нет. В чём причина? Украина в лице Зеленского абсолютно недоговороспособна. Если уж и нужно с кем-то договариваться, то с Америкой, Зеленский здесь ни при чём. Что бы они ни сказали, ни подписали, за этим нет никаких гарантий, более того, есть полная уверенность в том, что они нарушат данные обещания", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Константинов заметил, что новые субъекты России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — ещё до конца не освобождены, поэтому с киевскими властями говорить пока не о чем. По словам спикера, эти земли нужно "освободить в полном объёме".

Константинов добавил, что для устранения угрозы, исходящей "с территории бывшей Украины", России нужно освободить "города-герои, города, которые всегда относились к русскому миру". Любая попытка заморозки конфликта, какого-то его прекращения без достижения целей спецоперации — бомба замедленного действия, считает он.

"О чём нам с ними разговаривать? Эти люди запятнали себя кровью российских солдат, пытками, издевательствами, убийствами своих солдат, русскоязычных активистов, журналистов, геноцидом народа бывшей Украины. Объём их преступлений зашкаливает", — сказал Константинов.

По его словам, "если не будет Зеленского", то на Украине появятся здравые силы, с которыми будет смысл разговаривать. Глава парламента Крыма посетовал, что такой сценарий пока больше из рода фантастики, чем из области реальной политики.