"В переговорах смысла нет": В Крыму назвали Зеленского недоговороспособным
Глава парламента Крыма Константинов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленно, так как есть полная уверенность в том, что Киев нарушит данные обещания. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Моё мнение: никаких оснований для переговоров нет. В чём причина? Украина в лице Зеленского абсолютно недоговороспособна. Если уж и нужно с кем-то договариваться, то с Америкой, Зеленский здесь ни при чём. Что бы они ни сказали, ни подписали, за этим нет никаких гарантий, более того, есть полная уверенность в том, что они нарушат данные обещания", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Константинов заметил, что новые субъекты России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — ещё до конца не освобождены, поэтому с киевскими властями говорить пока не о чем. По словам спикера, эти земли нужно "освободить в полном объёме".
Константинов добавил, что для устранения угрозы, исходящей "с территории бывшей Украины", России нужно освободить "города-герои, города, которые всегда относились к русскому миру". Любая попытка заморозки конфликта, какого-то его прекращения без достижения целей спецоперации — бомба замедленного действия, считает он.
"О чём нам с ними разговаривать? Эти люди запятнали себя кровью российских солдат, пытками, издевательствами, убийствами своих солдат, русскоязычных активистов, журналистов, геноцидом народа бывшей Украины. Объём их преступлений зашкаливает", — сказал Константинов.
По его словам, "если не будет Зеленского", то на Украине появятся здравые силы, с которыми будет смысл разговаривать. Глава парламента Крыма посетовал, что такой сценарий пока больше из рода фантастики, чем из области реальной политики.
Лайф рассказывал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский, который прежде отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky