Умер банкир, увеличивший богатства британской королевской семьи в сто раз
Консультировавший Елизавету II банкир Эвелин де Ротшильд умер в возрасте 91 года
Умер британский банкир Эвелин де Ротшильд, который более 40 лет управлял банком королевской семьи и увеличил его активы в сто раз. Кроме того, он давал советы королеве Британии Елизавете II по финансовым вопросам. О кончине банкира сообщает The Financial Times со ссылкой на его семью.
Ротшильд скончался 7 ноября в Лондоне. Банкир ушёл из жизни в возрасте 91 года. Он непродолжительное время болел, рассказали родственники.
Ротшильд родился 29 августа 1931 года. Основателем известной семьи банкиров, выходцем из которой был Эвелин де Ротшильд, является Майер Ротшильд, еврей из Германии.
Ранее Лайф писал, что умер один из первых знатоков телеигры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов. Он скончался 4 ноября после тяжёлой и продолжительной болезни.