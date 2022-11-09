Умер банкир, увеличивший богатства британской королевской семьи в сто раз

Умер британский банкир Эвелин де Ротшильд, который более 40 лет управлял банком королевской семьи и увеличил его активы в сто раз. Кроме того, он давал советы королеве Британии Елизавете II по финансовым вопросам. О кончине банкира сообщает The Financial Times со ссылкой на его семью.

Ротшильд скончался 7 ноября в Лондоне. Банкир ушёл из жизни в возрасте 91 года. Он непродолжительное время болел, рассказали родственники.

Ротшильд родился 29 августа 1931 года. Основателем известной семьи банкиров, выходцем из которой был Эвелин де Ротшильд, является Майер Ротшильд, еврей из Германии.