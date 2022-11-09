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9 ноября, 02:20

За себя и того парня: Названы случаи, когда долг по ЖКУ раскидывают по соседям

Юрист Кудерко: Долг жильца за обслуживание помещений дома будет распределён по соседям

В случае неоплаты жильцом обслуживания общих помещений многоквартирного дома долг переходит на его соседей. Об этом заявила юрист Елена Кудерко. В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметила, что плата на общие нужды дома рассчитывается двумя методами.

Во-первых, можно сделать расчёт по счётчику и из общего показателя вычесть данные жильцов. Во-вторых, сделать расчёт с учётом норматива потребления дома. Из этого показателя вычитаются показания жильцов, а сумму затем делят между зарегистрированными собственниками пропорционально жилплощади. Однако у этого метода есть недостаток, так как в квартире по факту может проживать больше людей, чем зарегистрировано, сказала Кудерко.

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Юрист сообщила, что с 2023 года управляющая компания сможет делать перерасчёт потребления один раз в год, а также проводить внеплановые проверки учёта. Граждане, отказавшие УК в проверке, будут платить по нормативу, исходя из количества жильцов.

Ранее Лайф сообщал, что в России начал действовать новый стандарт, по которому будут проводить поверку счётчиков. Таким образом усиливается борьба с мошенниками и улучшаются стандарты работы по обследованию оборудования.

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ТАСС / Донат Сорокин

Юлия Коновалова

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