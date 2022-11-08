С 1 декабря изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ: Что нужно знать получателям Со следующего месяца внепланово вырастут тарифы на услуги ЖКХ. При этом льготников ждут изменения и по суммам, и по порядку предоставления субсидий. Кому и на сколько сократят платёж? 8 ноября, 10:40 Обложка © ТАСС / Коротченко Максим

Индексация тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло переносится с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Это значит, что уже за следующий месяц суммы в квитанциях на оплату услуг ЖКХ станут выше. В разных регионах и за разные услуги они будут различаться. Максимальный порог индексации — 9%.

— Поскольку сумма платежей вырастет, то на льготы смогут претендовать люди, у которых ранее таких прав не было. Субсидию получают только малоимущие семьи. Здесь есть свои нормативы на федеральном и региональном уровне. В рамках страны затраты на квартплату должны быть не более 22% от дохода семьи. Повышать этот норматив регионы права не имеют, а вот понижать могут. Например, до 10%, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

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Таким образом, если у человека доход не вырос, а коммунальные платежи увеличились, то имеет смысл подсчитать, какую долю суммы в квитанции занимают в семейном бюджете. После увеличения квартплаты льготников станет больше.

— Тут стоит обратить внимание на саму процедуру расчёта дохода. Берётся средняя сумма за шесть месяцев. Причём учитываются все источники дохода за вычетом налогов. Не только зарплата, но и, например, социальные выплаты, — пояснила Елена Кузнецова.

Кстати, сейчас в Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы отменить запрет на выплату субсидий должникам. При этом если неплательщик, получив помощь, не использует её по назначению, то субсидию отправят напрямую поставщику услуги. Так предлагается бороться с просроченной задолженностью.

Кроме того, с 1 ноября начал действовать новый стандарт, по которому проходит поверка счётчиков. Таким образом, усиливается борьба с мошенниками, а также улучшаются стандарты обслуживания приборов учёта. Теперь право делать поверку есть только у компаний, которые имеют аккредитацию и необходимые документы. В результате участие в этом процессе мошенников автоматически исключается. Раньше нередки были ситуации, когда жильцы переплачивали за услуги компаний, которые просто не имели права проводить поверку. Более того, делали её некачественно. Следовательно, появлялись проблемы с переплатой за услуги ЖКХ. Сейчас многих сложностей удастся избежать.

— В любом случае если вам кажется, что вы слишком много платите за услуги ЖКХ, то можно обратиться в управляющую компанию и проверить правомерность расчёта. Можно оценить и состояние приборов учёта. Если обнаружится переплата, то собственнику сделают перерасчёт, — рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Юлия Родивилова.

Кроме того, льготы на оплату услуг ЖКХ теперь получат не только мобилизованные, но и добровольцы, а также члены их семей. Добровольцы приравниваются к военным. Соответствующий закон был опубликован 8 ноября.

Фото © ТАСС / Епихин Андрей Получаете ли вы льготы на оплату услуг ЖКХ? 0 Да Нет

Авторы Нина Важдаева