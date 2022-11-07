Показания счётчиков будут снимать по-новому: Как снизить суммы в квитанциях за услуги ЖКХ Сейчас появилось много вариантов по снижению сумм в квитанции на оплату услуг ЖКХ. В том числе и за счёт изменений в поверке счётчиков. На что обращать внимание, чтобы платить меньше? 7 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Антон Вергун

В России начал действовать новый стандарт, по которому будут проводить поверку счётчиков. Таким образом усиливается борьба с мошенниками и улучшаются стандарты работы по обследованию оборудования. Теперь право делать поверку счётчиков есть только у компаний, которые имеют аккредитацию и соответствующую документацию. Это автоматически исключает участие мошенников. Раньше многие жители переплачивали за услуги компаний, которые не имели права проводить поверку или делали её некачественно. В результате возникали проблемы с переплатой за услуги ЖКХ. Сейчас решить их будет проще.

— Для снижения сумм на оплату коммунальных услуг следует платить строго по счётчикам. Если есть сомнения в верности показаний, то состояние приборов учёта можно проверить. Как и достоверность данных, которые потребитель представил для расчёта платы за коммунальную услугу. Они могут быть проверены представителями исполнителя (ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива), — рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Юлия Родивилова.

Бывает, что при такой проверке выяснится, что счётчик исправен (например, пломбы на нём не повреждены), но его показания расходятся с теми, которые потребитель представил исполнителю за расчётный период, предшествующий проверке. В этом случае плата за услугу будет пересчитана исходя из показаний прибора учёта, которые сняли проверяющие (представители исполнителя).

Во время установки индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды в квартире. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

После перерасчёта может оказаться, что потребитель оплатил услугу не полностью или, наоборот, переплатил за неё. В первом случае он получит требование внести доначисленную плату, а во втором — уведомление об излишне начисленной плате.

— Обращаем внимание, что излишне уплаченные суммы вам зачтут при оплате в будущих расчётных периодах. Перерасчёт сделают и в том случае, если потребитель временно отлучается на срок более 5 полных календарных дней подряд. Такое возможно, если жилое помещение, в котором проживает потребитель, не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учёта. Правда, в том случае, если установить счётчик нельзя по техническим причинам, — объяснила Юлия Родивилова.

Впрочем, на этом основании не пересчитывается размер платы за отопление, электроснабжение и газоснабжение, а также за коммунальные услуги на общедомовые нужды. Кроме того, плату за услугу по водоотведению пересчитают только в случае, если пересчитывается плата за коммунальную услугу по холодному или горячему водоснабжению. Перерасчёт в сторону уменьшения платы делают по заявлению потребителя. Это происходит исходя из количества полных календарных дней отсутствия потребителя. День отъезда и день возвращения домой не учитываются.

Обязательно стоит обратиться за перерасчётом в том случае, если услуга предоставлялась с перебоями или ненадлежащего качества. Стоит насторожиться, если, например, вода из крана с горячей водой вдруг стала тёплой. Это одна из махинаций коммунальщиков. В этом случае потребитель невольно увеличивает долю потребления горячей воды по сравнению с холодной. А стоит она дороже. Соответственно, кубов горячей воды в квитанции становится больше, а платёж выше.

— Также можно снизить плату за отопление, если по многоквартирному дому выбран способ оплаты данной коммунальной услуги в течение отопительного периода и величина объёма потреблённой тепловой энергии имеет отрицательное значение. Такое возможно, если по определённой причине показания коллективного (общедомового) прибора учёта окажутся меньше суммы показаний индивидуальных (квартирных) приборов учёта, установленных во всех жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома. Тогда плата за коммунальную услугу по отоплению в расчётном периоде не начисляется, а объём тепловой энергии, подлежащий оплате в следующих расчётных периодах, подлежит уменьшению на эту отрицательную величину, — отметила Юлия Родивилова.

Во время установки индивидуальных приборов учёта электроэнергии в квартирах. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ещё один способ снизить выплаты за услуги ЖКХ — получить субсидии, компенсации или скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Таких мер социальной поддержки становится больше.

Субсидии положены семьям с низким уровнем дохода, а компенсации и скидки предоставляются в зависимости от льготной категории: инвалидам, ветеранам, донорам, многодетным семьям. Для получения таких мер социальной поддержки нужно обратиться в орган социальной защиты.

— Людям, которые тратят на оплату ЖКУ больше 22% от совокупного дохода семьи, положена субсидия. Её назначают муниципальные власти. 22% — это общефедеральный показатель, в каждом конкретном регионе могут быть установлены свои цифры. Так, в столице претендовать на субсидию могут те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 10% от дохода, в Санкт-Петербурге — 14%. Цифру надо уточнять в зависимости от региона проживания. Также при назначении субсидии будет учитываться площадь, на которой проживают граждане. Нормативы регулируются региональным законодательством. Например, в столице это 33 квадратных метра для одинокого человека, для семьи из двух человек — это 42 квадратных метра, для трёх и более — 18 квадратных метров на человека, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

По его словам, претендовать на субсидию могут не только собственники жилых помещений, но и арендаторы. Правда, только в том случае, если договор найма заключён официально. Не смогут оформить выплаты те, кто проживает в квартире бесплатно, — по договору безвозмездного пользования.

Выплачивается субсидия только гражданам России. При её назначении будет учитываться совокупный доход семьи за 6 месяцев. Расчёт производится по особой формуле. В ней учитывается также стандарт стоимости ЖКУ, который принят в регионе.

— Состав семьи при назначении субсидии значения не имеет. Получать её могут и одинокие люди. Главное, чтобы размер занимаемой ими жилой площади не превышал региональные нормативы. Не имеет значения и возраст. Получать субсидию могут и работающие люди, и пенсионеры, — рассказал Пётр Гусятников.

Назначают субсидию на полгода. Затем, если финансовая ситуация плательщика не изменится, можно подать документы ещё раз. Тогда субсидию назначат снова и тоже на полгода. Подать документы на выплату можно через МФЦ.

Фото © ТАСС / Алексей Белкин Сталкивались ли вы с переплатой за услуги ЖКХ? 0 Да, но решить проблему не удалось Да, сделали перерасчёт и вернули деньги Нет, так как просто не проверял счета Нет, все счета корректны

Авторы Нина Важдаева