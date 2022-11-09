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9 ноября, 02:04

Блокировавший помощь Киеву республиканец снова переизбрался в Сенат

СМИ спрогнозировали переизбрание в Сенат республиканца Пола, блокировавшего помощь Украине

Республиканец Рэнд Пол, блокировавший военную помощь Киеву, снова переизбрался в Сенат США. Таков прогноз, сделанный телеканалами Fox, NBC и агентством Associated Press.

Американские СМИ, озвучивая имя победителя, выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчёт голосов не окажет влияния на результат выборов. Пол проходит в Сенат от штата Кентукки в третий раз, республиканец опередил демократа Чарльза Букера.

Читатели Breitbart согласились с сенатором Рэндом Полом, отказавшимся "спасать Украину"

Читатели Breitbart согласились с сенатором Рэндом Полом, отказавшимся "спасать Украину"

Ранее, напомним, этот сенатор заявил, что безостановочное и неконтролируемое оказание помощи Украине может стать причиной полного финансового краха США. Политик подчеркнул, что власти страны не должны обрекать на банкротство собственное государство, принимая участие в очередном иностранном конфликте.

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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