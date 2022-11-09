Переданную Зеленскому "Оскар" сочли наградой за его актёрскую игру

Читатели британского таблоида The Daily Mail бурно отреагировали на очередной приезд в Киев американского актёра Шона Пенна, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и на время оставил ему свою статуэтку премии "Оскар".

В свою очередь, украинский лидер вручил артисту орден "За заслуги" третьей степени и поблагодарил его за поддержку и "популяризацию Украины в мире". Также имя голливудской знаменитости увековечили на "Аллее смелости" в Киеве.

Пенн дважды получал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль". С конца февраля актёр посетил Украину уже не первый раз: сообщалось о трёх его визитах в столицу Незалежной и двух встречах с Зеленским. Публикация Daily Mail относительно встречи Пенна и Зеленского и передачи статуэтки премии "Оскар" вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Да ладно... Я не могу перестать смеяться", — написал один из пользователей.

"От этого много пользы. Пара идиотов", — отметил другой.

"Мы должны воспринимать этого парня всерьёз? Зеленский? Что-то в его облике кажется не так. В одну минуту он смотрит на камеру, умоляя Запад о помощи, а в следующую позирует для фотосессии Vogue, или приглашает [актёра] Бена Стиллера на чай, или вот это", — подчеркнул юзер.

Ещё один читатель предложил Пенну спросить у Зеленского, "куда ушли 80 миллиардов долларов" помощи от Запада. Другой комментатор с иронией написал, что актёр может и не получить обратно статуэтку.

"Награда за его [Зеленского] актёрскую игру?" — задался вопросом пользователь.

"Что ж, он определённо получит награду за лучшую актёрскую игру, это точно!" — согласился другой юзер.