Антонов сообщил о подготовке Киевом диверсии с "грязной бомбой"
Посол Антонов: Киев готовит диверсию с применением "грязной бомбы" или провокацию на АЭС
Киев готовится осуществить диверсию с применением "грязной бомбы" или провокацию на АЭС. Об этом гласит статья посла России в США Анатолия Антонова, размещённая в телеграм-канале российского дипведомства.
"Сегодня мы стоим перед угрозой радиационной катастрофы. Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением "грязной бомбы". Детонация такого устройства будет иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Ударная волна распылит радиоактивные вещества в периметре до нескольких тысяч квадратных метров. Заражённые территории превратятся в зону отчуждения на 30–50 лет", — предупреждает Антонов.
По словам российского дипломата, задача по созданию "грязной бомбы" поручена двум украинским организациям" — и эти работы находятся на заключительной стадии. Антонов пишет, что Киев обладает необходимыми производственными мощностями и научно-техническим потенциалом, у него также имеются запасы урана-235 и плутония-239.
"Ещё более опасным вариантом развития событий, который прорабатывается Киевом, является осуществление провокации на АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории. Это может привести к аварии, сопоставимой с чернобыльской и фукусимской катастрофами, от которых мир до сих пор не оправился", — отмечает российский посол.
Ранее член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв высказал мнение, что в случае подрыва Киевом "грязной бомбы" на территории Чернобыля заражение может пойти по нескольким регионам России и Белоруссии. Однако эти разговоры нужны Украине и её кураторам, чтобы втянуть РФ в более глобальный конфликт, сказал парламентарий.
ТАСС / Александр Щербак