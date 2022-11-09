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9 ноября, 04:09

ТАСС: Спецназ РФ применил в зоне СВО новый броневик "ВПК-Урал" с повышенной защитой

Российский спецназ в ходе специальной военной операции на Украине задействовал обновлённую бронемашину "ВПК-Урал" с повышенной защитой. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 "ВПК-Урал", оснащённый дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше", — сказал собеседник агентства.

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Обновления броневика учитывают опыт использования лёгкой колесной техники в различных вооруженных конфликтах. К примеру, стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков. Также наличие окон из бронестёкол обеспечивает возможность очень хорошего обзора.

Ранее Лайф писал, почему Россия не использует танк Т-14 "Армата" на Украине. Применение танков Т-14 стало бы логичным в череде испытаний современной техники в бою. Однако российские военные не используют самые скорострельные в мире танки "Армата" на Украине.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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