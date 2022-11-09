ТАСС: Спецназ РФ применил в зоне СВО новый броневик "ВПК-Урал" с повышенной защитой

Российский спецназ в ходе специальной военной операции на Украине задействовал обновлённую бронемашину "ВПК-Урал" с повышенной защитой. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 "ВПК-Урал", оснащённый дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулемётчика на крыше", — сказал собеседник агентства.

Обновления броневика учитывают опыт использования лёгкой колёсной техники в различных вооружённых конфликтах. К примеру, стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков. Также наличие окон из бронестёкол обеспечивает возможность очень хорошего обзора.