Почему Россия не применяет новейшие БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец" на Украине Оглавление С форума "Армия" в бой Танки онлайн Какую технику Россия использует на Украине Применение этих машин на Украине стало бы логичным в череде испытаний современной техники в ходе СВО, но доказательств использования этой техники в боях до сих пор нет. 27126 27126 БМП "Курганец", БТР "Бумеранг". Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, Wikipedia

С форума "Армия" в бой

В Москве завершился Восьмой международный форум "Армия-2022". На этом мероприятии традиционно демонстрируются последние достижения в сфере военной техники. По сообщению Минобороны РФ, за период с 15 по 21 августа мероприятие посетило свыше 1,9 млн человек. На форуме проведено 160 двусторонних встреч с иностранными партнёрами. Белоруссия, Иран и Китай представили собственные выставочные экспозиции.

Большинство контрактов на закупку военной техники актуализированы проведением СВО, а также необходимостью принятия мер в свете массовых поставок западного оружия на Украину. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, по контрактам ВС РФ получат более 3700 новых образцов техники, кроме того, планируется ремонт и модернизация более 100 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Две главные новинки последних лет — БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец-25". Их показали на Параде Победы вместе с танком Т-14 "Армата", однако дальнейшая судьба техники окутана завесой тайны. На форуме "Армия-2022" был представлен БТР Б-10 на платформе "Курганец-25". Это защищённая машина для перевозки подразделений на поле боя. Однако дальнейшая судьба этой машины, а также нового колёсного бронетранспортёра не раскрывается. Известно, что в августе 2021 года член коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко рассказал о начале госиспытаний новых БТР К-16 и БМП К-17 на перспективной платформе "Бумеранг". Позже гендиректор "Военно-промышленной компании" (ВПК, компания – разработчик платформы "Бумеранг") Александр Красовицкий заявил, что госиспытания "Бумеранга" продлятся год–полтора.

В том же году начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин сообщил, что испытания новой машины начнутся весной 2022 года. Начавшаяся 24 февраля специальная военная операция позволила бы выявить все сильные и слабые стороны этой техники. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, у такой машины много достоинств: если обычный танк рискует сломаться через несколько сотен километров, то "Бумеранг" проедет и 100 тысяч.

Есть множество факторов, говорящих в пользу колёсной базы. Учитывая, что в условиях распутицы обычно выигрывала гусеничная база, для колёсной базы сейчас делают колёса со специальной системой подкачки, которая либо специально спускает воздух, либо, наоборот, его нагнетает Алексей Леонков Военный эксперт

Танки онлайн

По словам эксперта, БТР "Бумеранг" отлично подойдёт для рейдов и участия в общевойсковых операциях: на флангах, в разведке, дозорах, на боевом дежурстве. Немаловажный момент — доставка БТР к месту ведения боевых действий. Если основной боевой танк, как правило, разрушает асфальтовое покрытие и поэтому доставляется на тягачах-транспортёрах, что часто отнимает драгоценное время, то БТР "Бумеранг" готов вступить в бой с марша. Двигатель ЯМЗ-780 мощностью 750 л.с. позволяет "Бумерангу" двигаться со скоростью 100 км/ч по шоссе, 50 км/ч — по пересечённой местности и 10 км/ч — по воде. Расположение моторного отделения в передней части машины позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы.

В перспективе БТР "Бумеранг" может получить боевой модуль со 125-миллиметровой пушкой (боекомплект 40 снарядов) как у самоходки "Спрут-СДМ1". Важно упомянуть о защите "Бумеранга". При создании машины использовано многослойное бронирование с содержанием керамики, что гораздо надёжнее традиционных броневых сталей. К тому же машина оснащается современными системами связи и передачи данных: командир машины в режиме реального времени может отслеживать движение подразделений на поле боя.

БМП "Курганец-25" — ещё одна "тёмная лошадка" мотострелковых подразделений, которую очень ждут в войсках. По своей сути "Курганец", как и более тяжёлая платформа "Армата", — база для создания ряда специальной техники, необходимой войскам в первую очередь. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, необходимость создания такой машины объясняется просто: перед армией стоят новые задачи, которые старые машины со временем могут уже "не потянуть".

"Курганец" создавался с учётом современных реалий. Это принципиально новая машина, с новым комплектом защиты, которая, скажем так, может вести боевые действия в условиях общевойскового боя, где применяются различные средства поражения. Главная задача этой БМП — максимальный уровень сохранения жизни личного состава Алексей Леонков Военный эксперт

В качестве силовой установки в БМП "Курганец-25", как и у "Бумеранга", использован турбодизель ЯМЗ-780 мощностью в 750 л.с. Это позволяет разгонять 25-тонную машину до скорости в 80 км/ч по суше и 10 км/ч — по воде.

Известно, что "Курганец-25" будет оснащён умными боеприпасами и передовыми электронными системами. Положенный в основу модульный принцип позволит упростить и ускорить процесс ремонта, модернизации и серийного производства машины.

На БМП "Курганец-25" установлена дистанционно управляемая башня "Бумеранг-БМ" с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. В качестве дополнительного вооружения — спаренный пулемёт ПКТ калибра 7,62 мм и блок из двух противотанковых управляемых ракет "Корнет-ЭМ".

Какую технику Россия использует на Украине

Сейчас новая колёсная боевая техника в спецоперации представлена только универсальным бронеавтомобилем КамАЗ-63968 (или "Тайфун-К") и броневиком "Тайфун-ВДВ". Из стреляющих новинок — БМПТ "Терминатор", который впервые был задействован на Лисичанском направлении, а также Т-90М, который вместе с "Терминатором" участвовал в прорыве украинских позиций к северу от Светлодарской дуги. Возникает вопрос, примут ли участие в спецоперации БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец-25"? В беседе с Лайфом военный эксперт Алексей Леонков постарался исчерпывающе ответить на данный вопрос, насколько это возможно в условиях засекреченности основной информации о машинах.

В принципе, когда такая техника испытывается в реальных боевых условиях, об этом никогда не сообщается заранее, то есть анонсов не бывает. Вот когда они проходят эти испытания, подтверждают свои технические характеристики, то Министерство обороны об этом сообщает. И понятное дело, что применение этой техники в боевых условиях — это ведение Минобороны, а не тех, кто её производит Алексей Леонков Военный эксперт

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, о широком применении машин пока говорить не приходится, но велика вероятность, что новинки уже были задействованы для решения отдельных задач.

Наверняка они уже применяются в спецоперации для решения каких-то частных задач. Данных в таком объёме, чтобы было понятно, для чего они применяются, пока нет. Это закрытая информация. Но я не сомневаюсь в том, что они применялись. Проходили проверку, на что способны, и так далее. В полноценном количестве не приняты в вооружённые силы. В СВО в большом объёме пока задействованы другие машины Константин Сивков Военный эксперт

О машинах известно лишь то, что в настоящий момент БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец-25" находятся на стадии испытаний. Эксперты предполагают, что история с испытаниями этой техники будет похожа на применение в бою истребителей пятого поколения.

Помните самолёты Су-57? Они в Сирии появлялись, и Министерство обороны сообщило о них, только когда они уже улетели, а американская разведка не смогла их там даже засечь. Они там выполнили ряд поставленных задач, ну и, как говорится, после завершения покинули территорию. Также сообщалось, что Су-57 были замечены в зоне СВО. Вот и с "Бумерангом" и "Курганцем" так. Новая техника появляется в зоне реальных, а не полигонных боёв, подтверждает или не подтверждает свои боевые качества Алексей Леонков Военный эксперт

По словам экспертов, разработка "Бумеранга" стартовала осенью 2010 года, а разрабатывать "Курганец" начали в середине нулевых. Цикл разработки и внедрения для техники прошлых поколений составляет примерно 10–12 лет. Это означает, что "Бумеранг" и "Курганец-25", вероятно, примут участие в завершающей стадии СВО. На каких направлениях могут быть задействованы машины, пока не известно, однако специалисты уверены, что машины могут действовать и на ключевых направлениях, где наступает Российская армия. Их защита и вооружение, по мнению экспертов, позволяют выполнять "крайне специфические огневые задачи, которые раньше выполнялись танковыми группами".

БТР "Бумеранг". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Применит ли Россия БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец" на Украине? 0 Применит, но не сейчас Не применит. Нет смысла Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев