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Почему Россия не применяет новейшие БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец" на Украине

Применение этих машин на Украине стало бы логичным в череде испытаний современной техники в ходе СВО, но доказательств использования этой техники в боях до сих пор нет.

22 августа, 21:40
<p>БМП "Курганец", БТР "Бумеранг". Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-25" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-25" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

БМП "Курганец", БТР "Бумеранг". Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, Wikipedia

С форума "Армия" в бой

В Москве завершился Восьмой международный форум "Армия-2022". На этом мероприятии традиционно демонстрируются последние достижения в сфере военной техники. По сообщению Минобороны РФ, за период с 15 по 21 августа мероприятие посетило свыше 1,9 млн человек. На форуме проведено 160 двусторонних встреч с иностранными партнёрами. Белоруссия, Иран и Китай представили собственные выставочные экспозиции.

Большинство контрактов на закупку военной техники актуализированы проведением СВО, а также необходимостью принятия мер в свете массовых поставок западного оружия на Украину. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, по контрактам ВС РФ получат более 3700 новых образцов техники, кроме того, планируется ремонт и модернизация более 100 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Две главные новинки последних лет — БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец-25". Их показали на Параде Победы вместе с танком Т-14 "Армата", однако дальнейшая судьба техники окутана завесой тайны. На форуме "Армия-2022" был представлен БТР Б-10 на платформе "Курганец-25". Это защищённая машина для перевозки подразделений на поле боя. Однако дальнейшая судьба этой машины, а также нового колёсного бронетранспортёра не раскрывается. Известно, что в августе 2021 года член коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко рассказал о начале госиспытаний новых БТР К-16 и БМП К-17 на перспективной платформе "Бумеранг". Позже гендиректор "Военно-промышленной компании" (ВПК, компания – разработчик платформы "Бумеранг") Александр Красовицкий заявил, что госиспытания "Бумеранга" продлятся год–полтора.

В том же году начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин сообщил, что испытания новой машины начнутся весной 2022 года. Начавшаяся 24 февраля специальная военная операция позволила бы выявить все сильные и слабые стороны этой техники. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, у такой машины много достоинств: если обычный танк рискует сломаться через несколько сотен километров, то "Бумеранг" проедет и 100 тысяч.

Есть множество факторов, говорящих в пользу колесной базы. Учитывая, что в условиях распутицы обычно выигрывала гусеничная база, для колёсной базы сейчас делают колёса со специальной системой подкачки, которая либо специально спускает воздух, либо, наоборот, его нагнетает

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>Есть множество факторов, говорящих в пользу колесной базы. Учитывая, что в условиях распутицы обычно выигрывала гусеничная база, для колёсной базы сейчас делают колёса со специальной системой подкачки, которая либо специально спускает воздух, либо, наоборот, его нагнетает</p>
<p>Есть множество факторов, говорящих в пользу колесной базы. Учитывая, что в условиях распутицы обычно выигрывала гусеничная база, для колёсной базы сейчас делают колёса со специальной системой подкачки, которая либо специально спускает воздух, либо, наоборот, его нагнетает</p>
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на 390 млн долларов на "Армии-2022"

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на 390 млн долларов на "Армии-2022"

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По словам эксперта, БТР "Бумеранг" отлично подойдёт для рейдов и участия в общевойсковых операциях: на флангах, в разведке, дозорах, на боевом дежурстве. Немаловажный момент — доставка БТР к месту ведения боевых действий. Если основной боевой танк, как правило, разрушает асфальтовое покрытие и поэтому доставляется на тягачах-транспортёрах, что часто отнимает драгоценное время, то БТР "Бумеранг" готов вступить в бой с марша. Двигатель ЯМЗ-780 мощностью 750 л.с. позволяет "Бумерангу" двигаться со скоростью 100 км/ч по шоссе, 50 км/ч — по пересечённой местности и 10 км/ч — по воде. Расположение моторного отделения в передней части машины позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы.

В перспективе БТР "Бумеранг" может получить боевой модуль со 125-миллиметровой пушкой (боекомплект 40 снарядов) как у самоходки "Спрут-СДМ1". Важно упомянуть о защите "Бумеранга". При создании машины использовано многослойное бронирование с содержанием керамики, что гораздо надёжнее традиционных броневых сталей. К тому же машина оснащается современными системами связи и передачи данных: командир машины в режиме реального времени может отслеживать движение подразделений на поле боя.

БМП "Курганец-25" — ещё одна "тёмная лошадка" мотострелковых подразделений, которую очень ждут в войсках. По своей сути "Курганец", как и более тяжёлая платформа "Армата", — база для создания ряда специальной техники, необходимой войскам в первую очередь. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, необходимость создания такой машины объясняется просто: перед армией стоят новые задачи, которые старые машины со временем могут уже "не потянуть".

"Курганец" создавался с учётом современных реалий. Это принципиально новая машина, с новым комплектом защиты, которая, скажем так, может вести боевые действия в условиях общевойскового боя, где применяются различные средства поражения. Главная задача этой БМП — максимальный уровень сохранения жизни личного состава

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>"Курганец" создавался с учётом современных реалий. Это принципиально новая машина, с новым комплектом защиты, которая, скажем так, может вести боевые действия в условиях общевойскового боя, где применяются различные средства поражения. Главная задача этой БМП — максимальный уровень сохранения жизни личного состава</p>
<p>"Курганец" создавался с учётом современных реалий. Это принципиально новая машина, с новым комплектом защиты, которая, скажем так, может вести боевые действия в условиях общевойскового боя, где применяются различные средства поражения. Главная задача этой БМП — максимальный уровень сохранения жизни личного состава</p>

В качестве силовой установки в БМП "Курганец-25", как и у "Бумеранга", использован турбодизель ЯМЗ-780 мощностью в 750 л.с. Это позволяет разгонять 25-тонную машину до скорости в 80 км/ч по суше и 10 км/ч — по воде.

Известно, что "Курганец-25" будет оснащён умными боеприпасами и передовыми электронными системами. Положенный в основу модульный принцип позволит упростить и ускорить процесс ремонта, модернизации и серийного производства машины.

На БМП "Курганец-25" установлена дистанционно управляемая башня "Бумеранг-БМ" с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. В качестве дополнительного вооружения — спаренный пулемёт ПКТ калибра 7,62 мм и блок из двух противотанковых управляемых ракет "Корнет-ЭМ".

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Какую технику Россия использует на Украине

Сейчас новая колёсная боевая техника в спецоперации представлена только универсальным бронеавтомобилем КамАЗ-63968 (или "Тайфун-К") и броневиком "Тайфун-ВДВ". Из стреляющих новинок — БМПТ "Терминатор", который впервые был задействован на Лисичанском направлении, а также Т-90М, который вместе с "Терминатором" участвовал в прорыве украинских позиций к северу от Светлодарской дуги. Возникает вопрос, примут ли участие в спецоперации БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец-25"? В беседе с Лайфом военный эксперт Алексей Леонков постарался исчерпывающе ответить на данный вопрос, насколько это возможно в условиях засекреченности основной информации о машинах.

В принципе, когда такая техника испытывается в реальных боевых условиях, об этом никогда не сообщается заранее, то есть анонсов не бывает. Вот когда они проходят эти испытания, подтверждают свои технические характеристики, то Министерство обороны об этом сообщает. И понятное дело, что применение этой техники в боевых условиях — это ведение Минобороны, а не тех, кто её производит

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>В принципе, когда такая техника испытывается в реальных боевых условиях, об этом никогда не сообщается заранее, то есть анонсов не бывает. Вот когда они проходят эти испытания, подтверждают свои технические характеристики, то Министерство обороны об этом сообщает. И понятное дело, что применение этой техники в боевых условиях — это ведение Минобороны, а не тех, кто её производит</p>
<p>В принципе, когда такая техника испытывается в реальных боевых условиях, об этом никогда не сообщается заранее, то есть анонсов не бывает. Вот когда они проходят эти испытания, подтверждают свои технические характеристики, то Министерство обороны об этом сообщает. И понятное дело, что применение этой техники в боевых условиях — это ведение Минобороны, а не тех, кто её производит</p>

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, о широком применении машин пока говорить не приходится, но велика вероятность, что новинки уже были задействованы для решения отдельных задач.

Наверняка они уже применяются в спецоперации для решения каких-то частных задач. Данных в таком объёме, чтобы было понятно, для чего они применяются, пока нет. Это закрытая информация. Но я не сомневаюсь в том, что они применялись. Проходили проверку, на что способны, и так далее. В полноценном количестве не приняты в вооружённые силы. В СВО в большом объёме пока задействованы другие машины

Константин Сивков

Военный эксперт

<p>Наверняка они уже применяются в спецоперации для решения каких-то частных задач. Данных в таком объёме, чтобы было понятно, для чего они применяются, пока нет. Это закрытая информация. Но я не сомневаюсь в том, что они применялись. Проходили проверку, на что способны, и так далее. В полноценном количестве не приняты в вооружённые силы. В СВО в большом объёме пока задействованы другие машины</p>
<p>Наверняка они уже применяются в спецоперации для решения каких-то частных задач. Данных в таком объёме, чтобы было понятно, для чего они применяются, пока нет. Это закрытая информация. Но я не сомневаюсь в том, что они применялись. Проходили проверку, на что способны, и так далее. В полноценном количестве не приняты в вооружённые силы. В СВО в большом объёме пока задействованы другие машины</p>

О машинах известно лишь то, что в настоящий момент БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец-25" находятся на стадии испытаний. Эксперты предполагают, что история с испытаниями этой техники будет похожа на применение в бою истребителей пятого поколения.

Помните самолёты Су-57? Они в Сирии появлялись, и Министерство обороны сообщило о них, только когда они уже улетели, а американская разведка не смогла их там даже засечь. Они там выполнили ряд поставленных задач, ну и, как говорится, после завершения покинули территорию. Также сообщалось, что Су-57 были замечены в зоне СВО. Вот и с "Бумерангом" и "Курганцем" так. Новая техника появляется в зоне реальных, а не полигонных боёв, подтверждает или не подтверждает свои боевые качества

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>Помните самолёты Су-57? Они в Сирии появлялись, и Министерство обороны сообщило о них, только когда они уже улетели, а американская разведка не смогла их там даже засечь. Они там выполнили ряд поставленных задач, ну и, как говорится, после завершения покинули территорию. Также сообщалось, что Су-57 были замечены в зоне СВО. Вот и с "Бумерангом" и "Курганцем" так. Новая техника появляется в зоне реальных, а не полигонных боёв, подтверждает или не подтверждает свои боевые качества</p>
<p>Помните самолёты Су-57? Они в Сирии появлялись, и Министерство обороны сообщило о них, только когда они уже улетели, а американская разведка не смогла их там даже засечь. Они там выполнили ряд поставленных задач, ну и, как говорится, после завершения покинули территорию. Также сообщалось, что Су-57 были замечены в зоне СВО. Вот и с "Бумерангом" и "Курганцем" так. Новая техника появляется в зоне реальных, а не полигонных боёв, подтверждает или не подтверждает свои боевые качества</p>

По словам экспертов, разработка "Бумеранга" стартовала осенью 2010 года, а разрабатывать "Курганец" начали в середине нулевых. Цикл разработки и внедрения для техники прошлых поколений составляет примерно 10–12 лет. Это означает, что "Бумеранг" и "Курганец-25", вероятно, примут участие в завершающей стадии СВО. На каких направлениях могут быть задействованы машины, пока не известно, однако специалисты уверены, что машины могут действовать и на ключевых направлениях, где наступает Российская армия. Их защита и вооружение, по мнению экспертов, позволяют выполнять "крайне специфические огневые задачи, которые раньше выполнялись танковыми группами".

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https://static.life.ru/publications/2022/8/22/835368344425.2719.jpeg

БТР "Бумеранг". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Применит ли Россия БТР "Бумеранг" и БМП "Курганец" на Украине?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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