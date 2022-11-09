В поведении мировых центробанков усмотрели подготовку к "зомби-апокалипсису"

Валютное господство США и жёсткие меры американских властей по его сохранению вынуждают ряд стран, в том числе Россию и Китай, к наращиванию запасов золота, сравнимому с подготовкой к "зомби-апокалипсису". Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Он напомнил, что, по данным Всемирного совета по золоту, мировые центробанки скупили в третьем квартале около 400 тонн золота, что сопоставимо с обычными покупками за целый год. По словам автора статьи, это похоже на поведение людей перед "зомби-апокалипсисом".

"Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков", — отметил Фиклинг.

Этот ход мыслей, по мнению колумниста, ассоциируется с так называемыми золотыми жуками, сторонниками золотого стандарта, и он не так далёк от происходящего на рынках драгоценных металлов — и парадом "командуют целые страны". В условиях санкций, неопределённостей в международных отношениях и замораживания российских резервов в западных странах золото становится более надёжным активом, чем гособлигации США. В мире, где доверять нельзя никому, "имеет смысл подстелить себе золотую соломку", подчеркнул автор материала.

"За исключением Европы, прекратившей масштабные закупки драгоценных металлов ещё несколько десятилетий назад, в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия", — указал Фиклинг.

Эксперт между тем заметил, что роль доллара как основной мировой валюты остаётся неоспоримой, но его доля в резервах мировых центробанков стремительно снижается: с 65% в 2016 году до 59% в начале 2022 года. Это объясняется более агрессивной политикой Вашингтона, который пользуется своим валютным доминированием, чтобы принуждать, например, ЦБ Франции соблюдать американские санкции или блокировать российские резервы.

На этом фоне золото выглядит привлекательной альтернативой. Но даже такой вид актива можно заблокировать. Так, Венесуэла уже три года ведёт тяжбы с Великобританией из-за своих запасов драгоценных металлов в лондонских банках. Поэтому, если наступит "зомби-апокалипсис", даже золота может не хватить, чтобы удержать финансовую стабильность стран, резюмировал Фиклинг.