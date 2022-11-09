НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 04:57

Илон Маск продал акции Tesla почти на $4 миллиарда

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продал 19,5 млн акций компании Tesla стоимостью около четырёх миллиардов долларов. Эта информация содержится в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Напомним, состояние Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla на фоне приобретения бизнесменом компании Twitter.

Акции Tesla рухнули почти на 9% после предложений Маска по Украине

Акции Tesla рухнули почти на 9% после предложений Маска по Украине

Ранее американский миллиардер также продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Всего было продано около 7,92 млн акций. Однако доля Маска осталась самой большой в компании.

Обложка ©

ТАСС / АР / Jae C. Hong

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров