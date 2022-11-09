Илон Маск продал акции Tesla почти на $4 миллиарда
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продал 19,5 млн акций компании Tesla стоимостью около четырёх миллиардов долларов. Эта информация содержится в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Напомним, состояние Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla на фоне приобретения бизнесменом компании Twitter.
Ранее американский миллиардер также продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Всего было продано около 7,92 млн акций. Однако доля Маска осталась самой большой в компании.
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ТАСС / АР / Jae C. Hong