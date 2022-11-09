Илон Маск продал акции Tesla почти на $4 миллиарда

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продал 19,5 млн акций компании Tesla стоимостью около четырёх миллиардов долларов. Эта информация содержится в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Акции Tesla рухнули почти на 9% после предложений Маска по Украине

Ранее американский миллиардер также продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Всего было продано около 7,92 млн акций. Однако доля Маска осталась самой большой в компании.