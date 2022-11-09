НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 05:46

Республиканцы опережают демократов в Палате представителей Конгресса

NBC: Республиканцы получили 219 мест в Палате представителей против 216 у демократов

Республиканская партия опережает демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США. Об этом сообщает NBS News.

Так, на 8:37 мск республиканцы набирают необходимые для контроля 219 мест, в то время как у демократов 216. Подсчёты идут в реальном времени, итоговые результаты будут подведены позднее.

С выборами в Сенат ситуация пока неопределённая. К настоящему моменту и республиканцы, и демократы обеспечили себе по 46 мест из ста возможных.

Трамп призвал к протестам недовольных выборами в США

Трамп призвал к протестам недовольных выборами в США

Ранее, согласно опубликованным CNN экзитполам, стало известно, что в США около 54% избирателей не одобряют работу президента Джо Байдена. Телеканал побеседовал на избирательных участках с гражданами, проголосовавшими на промежуточных выборах в Конгресс США, и выяснил их мнение относительно качества работы нынешней американской администрации.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров