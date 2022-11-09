Республиканцы опережают демократов в Палате представителей Конгресса
NBC: Республиканцы получили 219 мест в Палате представителей против 216 у демократов
Республиканская партия опережает демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США. Об этом сообщает NBS News.
Так, на 8:37 мск республиканцы набирают необходимые для контроля 219 мест, в то время как у демократов 216. Подсчёты идут в реальном времени, итоговые результаты будут подведены позднее.
С выборами в Сенат ситуация пока неопределённая. К настоящему моменту и республиканцы, и демократы обеспечили себе по 46 мест из ста возможных.
Ранее, согласно опубликованным CNN экзитполам, стало известно, что в США около 54% избирателей не одобряют работу президента Джо Байдена. Телеканал побеседовал на избирательных участках с гражданами, проголосовавшими на промежуточных выборах в Конгресс США, и выяснил их мнение относительно качества работы нынешней американской администрации.
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