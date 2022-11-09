Республиканцы опережают демократов в Палате представителей Конгресса

Республиканская партия опережает демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США. Об этом сообщает NBS News.

Так, на 8:37 мск республиканцы набирают необходимые для контроля 219 мест, в то время как у демократов 216. Подсчёты идут в реальном времени, итоговые результаты будут подведены позднее.

С выборами в Сенат ситуация пока неопределённая. К настоящему моменту и республиканцы, и демократы обеспечили себе по 46 мест из ста возможных.