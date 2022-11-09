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9 ноября, 06:13

Экоактивисты испачкали работу Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в галерее Канберры

Активисты движения Stop Fossil Fuel Subsidies ("Остановите субсидии на ископаемое топливо") испачкали работу Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии и попытались приклеить себя к ней. Об этом сообщает газета The Canberra Times.

Экоактивисты пытались испортить работу Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл". Видео © Twitter / Stop Fossil Fuel Subsidies

"Искусство, изображающее обезумевшее потребительство. Пока австралийцы голодают, правительство платит 22 000 долларов в минуту на субсидирование ископаемого топлива", — сказано в заявлении активистов в "Твиттере".

Полицейские вывели участников из здания галереи, однако после беседы отпустили их. Сотрудники проводят экспертизу экспонатов, чтобы оценить ущерб.

Экоактивисты приклеили себя к картинам де Гойи в музее Прадо в Мадриде

Экоактивисты приклеили себя к картинам де Гойи в музее Прадо в Мадриде

Ранее активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil облили краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp в Лондоне, а участники радикального экологического движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории, заявив, что люди вымрут, как древние животные, потому что якобы не заботятся о природе.

Обложка ©

Twitter / Stop Fossil Fuel Subsidies

Артур Лапсаков
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