Экоактивисты испачкали работу Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в галерее Канберры

Активисты движения Stop Fossil Fuel Subsidies ("Остановите субсидии на ископаемое топливо") испачкали работу Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии и попытались приклеить себя к ней. Об этом сообщает газета The Canberra Times.

Экоактивисты пытались испортить работу Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл". Видео © Twitter / Stop Fossil Fuel Subsidies

"Искусство, изображающее обезумевшее потребительство. Пока австралийцы голодают, правительство платит 22 000 долларов в минуту на субсидирование ископаемого топлива", — сказано в заявлении активистов в "Твиттере".

Полицейские вывели участников из здания галереи, однако после беседы отпустили их. Сотрудники проводят экспертизу экспонатов, чтобы оценить ущерб.