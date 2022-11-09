Экоактивисты испачкали работу Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в галерее Канберры
Активисты движения Stop Fossil Fuel Subsidies ("Остановите субсидии на ископаемое топливо") испачкали работу Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии и попытались приклеить себя к ней. Об этом сообщает газета The Canberra Times.
Экоактивисты пытались испортить работу Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл". Видео © Twitter / Stop Fossil Fuel Subsidies
"Искусство, изображающее обезумевшее потребительство. Пока австралийцы голодают, правительство платит 22 000 долларов в минуту на субсидирование ископаемого топлива", — сказано в заявлении активистов в "Твиттере".
Полицейские вывели участников из здания галереи, однако после беседы отпустили их. Сотрудники проводят экспертизу экспонатов, чтобы оценить ущерб.
Ранее активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil облили краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp в Лондоне, а участники радикального экологического движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории, заявив, что люди вымрут, как древние животные, потому что якобы не заботятся о природе.
Twitter / Stop Fossil Fuel Subsidies