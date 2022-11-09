Названы четыре признака, что вам пора к кардиологу

Боль, перебои в сердцебиении, одышка и высокое давление — главные признаки, свидетельствующие о том, что вам пора наведаться к кардиологу. Подробнее о симптомах, на которые нужно обратить внимание, Лайфу рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев.

Боль Боль, характерная для патологии сердца, как правило, располагается за грудиной, и у неё есть два явных клинических проявления. Боль всегда связана с физической нагрузкой и проявляется или нарастает, когда человек быстро идёт, поднимается по лестнице, занимается спортом или другой физической нагрузкой. Врач приводит такое определение: боль, вынуждающая прекращать физическую нагрузку. Боль не связана с положением тела. Если человек говорит, что на левом боку он не может спать, потому что у него "сердце болит", а на правом прекрасно спит — значит, это точно не сердце, а остеохондроз. Потому что именно определённое положение тела вызывает ущемление спинномозговых корешков, а сердечная боль от положения тела не зависит.

Перебои сердцебиения Есть целый ряд аритмий — от встречающихся у здорового человека до серьёзных и даже фатальных, — которые человек ощущает примерно одинаково. Это нарушение сердечного ритма, перебои, перепады, проскоки, учащённое сердцебиение. Сергей Васильев уточняет, что только лишь по жалобам пациента невозможно определить, насколько серьёзна аритмия. Кроме того, разные аритмии даже лечатся по-разному.

Одышка Основной признак — если пациент замечает, что у него снизилась толерантность нагрузки и одышка стала появляться при меньших физических усилиях. Например, раньше он поднимался без одышки на пятый этаж, а сейчас на четвёртый, раньше проходил 200 метров, а теперь только 100. Если одышка появляется в покое, при выполнении каких-то бытовых процедур, например при завязывании шнурков, при одевании. По словам кардиолога, чаще всего это клинический признак сердечной недостаточности.

Повышение давления Если на тонометре вы стали замечать цифры выше 140 на 90, это тоже повод обратиться к врачу. Артериальная гипертония — это основной фактор всех сердечно-сосудистых заболеваний.