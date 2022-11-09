Хирург назвал три способа скорректировать форму носа без скальпеля

Чтобы немного изменить форму носа, необязательно ложиться под нож, а все необходимые манипуляции можно провести даже в кабинете у косметолога. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Паруйр Минасян.

Первый метод безоперационной ринопластики — это инъекции филлерами. Универсальной процедурой пользуются для коррекции незначительных недостатков, уточняет эксперт.

"С её помощью можно скорректировать асимметрию, впадины, провалы, неровности", — перечислил Минасян.

Вторым способом эксперт назвал инъекции липолитиков, правда, такой сценарий подойдёт далеко не всем. Эти препараты уменьшают объём подкожно-жировой клетчатки и убирают отёки, поэтому их есть смысл использовать разве что для сужения кончика носа.

Ну а третий, ещё более редко используемый метод — это нити. Их тоже применяют для коррекции носа, когда есть цель немного "утянуть" ткани. Правда, результат такой процедуры будет недолговечен, да ещё и обещает выглядеть неестественно.

"Чаще всего мы говорим, что лучше делать операцию — ринопластику, потому что при выраженной деформации, при искривлении перегородки, при посттравматических повреждениях безоперационная ринопластика неэффективна, тут никакие уколы не помогут", — заключил собеседник Лайфа.