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9 ноября, 08:07

Хирург назвал три способа скорректировать форму носа без скальпеля

Пластический хирург Минасян: Чтобы немного изменить форму носа, не всегда нужна ринопластика

<p>Фото © Getty Images / YakobchukOlena</p>

Фото © Getty Images / YakobchukOlena

Чтобы немного изменить форму носа, необязательно ложиться под нож, а все необходимые манипуляции можно провести даже в кабинете у косметолога. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Паруйр Минасян.

Первый метод безоперационной ринопластики — это инъекции филлерами. Универсальной процедурой пользуются для коррекции незначительных недостатков, уточняет эксперт.

"С её помощью можно скорректировать асимметрию, впадины, провалы, неровности", перечислил Минасян.

Вторым способом эксперт назвал инъекции липолитиков, правда, такой сценарий подойдёт далеко не всем. Эти препараты уменьшают объём подкожно-жировой клетчатки и убирают отёки, поэтому их есть смысл использовать разве что для сужения кончика носа.

Ну а третий, ещё более редко используемый метод — это нити. Их тоже применяют для коррекции носа, когда есть цель немного "утянуть" ткани. Правда, результат такой процедуры будет недолговечен, да ещё и обещает выглядеть неестественно.

"Чаще всего мы говорим, что лучше делать операцию — ринопластику, потому что при выраженной деформации, при искривлении перегородки, при посттравматических повреждениях безоперационная ринопластика неэффективна, тут никакие уколы не помогут", — заключил собеседник Лайфа.

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Ольга Годуненко

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