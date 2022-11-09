Российских путешественников отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида
Yeni Akit: Туристов из России по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида
Российское турагентство ошиблось, отправив своих клиентов вместо испанского Мадрида в турецкий Мардин, сообщает газета Yeni Akit со ссылкой на Ассоциацию туристических предприятий.
"Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены", — сказал предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай, уточнив, что поняли ошибку туристы только в местном аэропорту.
Однако несмотря на путаницу, турецкая сторона очень хорошо приняла путешественников, которые провели отличный день. Это подтвердил и президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу. По его словам, город им понравился. На следующий день туристы всё-таки сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.
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