Apple решила сократить производство iPhone 14

Компания Apple решила сократить производство флагманских смартфонов iPhone 14 и соберёт как минимум на три миллиона устройств меньше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее планировалось произвести 90 миллионов моделей, теперь же эта цифра уменьшилась до 87 миллионов. Это связано с падением спроса на модели iPhone 14 и 14 Plus — более дешёвые альтернативы моделей Pro.

Снижение плана также обусловлено проблемами с поставками из-за карантина на фабриках в Китае. Например, такая ситуация сейчас в Чжэнчжоу, где производят большую часть смартфонов Apple. Из-за коронавируса в Китае также могут пострадать поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

По данным агентства, акции Apple упали на 1,5% — до 136,3 доллара после начала торгов в Нью-Йорке.