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9 ноября, 07:42

Apple решила сократить производство iPhone 14

Bloomberg: Apple сократит производство iPhone 14 на три миллиона штук

Компания Apple решила сократить производство флагманских смартфонов iPhone 14 и соберёт как минимум на три миллиона устройств меньше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее планировалось произвести 90 миллионов моделей, теперь же эта цифра уменьшилась до 87 миллионов. Это связано с падением спроса на модели iPhone 14 и 14 Plus — более дешёвые альтернативы моделей Pro.

Снижение плана также обусловлено проблемами с поставками из-за карантина на фабриках в Китае. Например, такая ситуация сейчас в Чжэнчжоу, где производят большую часть смартфонов Apple. Из-за коронавируса в Китае также могут пострадать поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

В Apple признали проблемы в производстве премиальных iPhone

В Apple признали проблемы в производстве премиальных iPhone

По данным агентства, акции Apple упали на 1,5% — до 136,3 доллара после начала торгов в Нью-Йорке.

Ранее Лайф сообщал о том, что в России всё большую популярность приобретают известные смартфоны с ограниченным функционалом. В их числе iPhone 14 с двумя сим-картами, предназначенный для китайского рынка, или вариант без слота — с eSIM для США.

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Getty Images / EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

Илья Суриков

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