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9 ноября, 07:35

КНДР запустила очередную баллистическую ракету, снаряд упал в Японском море

КНДР запустила очередную ракету в сторону Японского моря. Предположительно, речь идёт о баллистическом снаряде. Об этом сообщает Береговая охрана Японии, которая призвала моряков не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Известно, что северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным агентства Kyodo, кризисный штаб при японском правительстве уже начал анализ данных о запуске.

В последнее время Северная Корея весьма активизировалась в вопросе испытаний баллистических ракет, чем вызвала волнение во всём мире и больше всего — в Японии. Поскольку большинство пусков направлены в сторону Японского моря, японцы уже не раз слышали сигналы воздушной тревоги. В Евросоюзе считают, что периодичность запусков ракет со стороны КНДР создаёт опасность эскалации.

Северная Корея имитировала ракетные пуски по авиабазам противника

Северная Корея имитировала ракетные пуски по авиабазам противника

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ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Максим Плетнёв

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