Умер первый глава ФСКН России Черкесов
На 73-м году жизни скончался первый глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником", — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Виктор Черкесов занимал пост главы ФСКН с 2003 по 2008 год. С 2000 по 2003 был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а с 2011 по 2016 был депутатом Госдумы РФ.
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