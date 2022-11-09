Умер первый глава ФСКН России Черкесов

На 73-м году жизни скончался первый глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником", — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Виктор Черкесов занимал пост главы ФСКН с 2003 по 2008 год. С 2000 по 2003 был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а с 2011 по 2016 был депутатом Госдумы РФ.