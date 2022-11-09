Осуждённую на девять лет баскетболистку Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России на девять лет за контрабанду наркотиков, отправлена из СИЗО в колонию. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.

"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания", — приводит её слова ТАСС.