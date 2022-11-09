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9 ноября, 07:00

Осуждённую на девять лет баскетболистку Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России на девять лет за контрабанду наркотиков, отправлена из СИЗО в колонию. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.

"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания", — приводит её слова ТАСС.

Сейчас сторона защиты не имеет информации о местонахождении баскетболистки и не знает, куда та направляется. При этом Благоволина указала, что адвокаты и Посольство США должны быть уведомлены по факту прибытия Грайнер в место назначения.

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Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Во вторник, 25 октября, Мособлсуд оставил приговор американской баскетболистке без изменений. В связи с этим в Белом доме заявили о готовности к крайним мерам.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Артур Лапсаков
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