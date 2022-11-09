Осуждённую на девять лет баскетболистку Грайнер этапировали из СИЗО в колонию
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России на девять лет за контрабанду наркотиков, отправлена из СИЗО в колонию. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.
"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания", — приводит её слова ТАСС.
Сейчас сторона защиты не имеет информации о местонахождении баскетболистки и не знает, куда та направляется. При этом Благоволина указала, что адвокаты и Посольство США должны быть уведомлены по факту прибытия Грайнер в место назначения.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Во вторник, 25 октября, Мособлсуд оставил приговор американской баскетболистке без изменений. В связи с этим в Белом доме заявили о готовности к крайним мерам.
ТАСС / Антон Новодережкин