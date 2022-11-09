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9 ноября, 07:00

Московским водителям назвали самое аварийное время дня на дорогах

Осенью московские автомобилисты на 38% чаще попадают в ДТП, чем зимой

По статистике ЦОДД Москвы, осень является самым опасным в плане аварий временем года: автомобилисты на 38% чаще попадают в ДТП, чем зимой. И тем не менее только 42% водителей чувствуют себя на зимней дороге безопасно. В рамках всероссийского онлайн-экзамена "Зимний зачёт" "Авто.ру" и ЦОДД Москвы выяснили, с какими трудностями сталкиваются автолюбители на дорогах зимой, в чём причина большинства аварий и какой день недели самый неаварийный. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Весна оказалась на втором месте по количеству ДТП в Москве. В это время их число увеличивается примерно на 20%. Главная причина повышенной аварийности — неправильный выбор скоростного режима. Кроме того, часто автолюбители не вовремя меняют резину. В ходе опроса 66% автомобилистов признались, что именно зимой чувствуют себя за рулём неуверенно, а 42% респондентов заявили, что в зимний период садятся за руль реже.

Шипы или липучка — какая зимняя резина лучше

Шипы или липучка — какая зимняя резина лучше

Проблемы возникают из-за того, что управлять автомобилем становится труднее (23%), увеличивается тормозной путь (18%) и ухудшается видимость (11%). Однако главное препятствие для зимних поездок, по мнению почти трети респондентов, — это долгая подготовка автомобиля к поездке: прогрев и очистка от снега. А ещё 19% пожаловались на трудности при парковке между сугробами.

Большинство водителей (85%) с наступлением аварийно опасного периода начинают ездить осторожнее. В целом столичные водители тоже становятся аккуратнее: с января по сентябрь 2022 года в Москве зафиксировано на 7% меньше аварий по сравнению с этим же периодом 2021 года. Реже всего ДТП случаются по воскресеньям. Наибольшее число ДТП происходит с 17:00 до 21:00, а наименьшее — с 1:00 до 7:00.

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Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков ранее сообщил, что один из главных моментов, которому следует уделить внимание во время обслуживания автомобиля зимой, — состояние аккумуляторной батареи. Её ёмкости иногда не хватает для того, чтобы запустить двигатель.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Юлия Коновалова

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