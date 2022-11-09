В США ищут альтернативные пути обмена заключёнными с Россией

Администрация США предлагает России "альтернативные пути" решения проблемы заключённых, а также ищет возможности улучшить условия содержания осуждённой в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сказано в письменном заявлении официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как мы говорили ранее, Правительство США сделало существенное предложение российской стороне о разрешении нынешних неприемлемых и неправомерных задержаний американских граждан", — говорится в документе.

В дальнейшем Вашингтон продолжил развивать это предложение, "несмотря на отсутствие добросовестных переговоров со стороны Москвы", и предложил альтернативные потенциальные пути продвижения вперёд по всем возможным каналам, добавила Жан-Пьер.