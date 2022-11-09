НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 07:09

В США ищут альтернативные пути обмена заключёнными с Россией

Белый дом: США предлагают России альтернативные пути решения проблемы заключённых

Администрация США предлагает России "альтернативные пути" решения проблемы заключённых, а также ищет возможности улучшить условия содержания осуждённой в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сказано в письменном заявлении официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как мы говорили ранее, Правительство США сделало существенное предложение российской стороне о разрешении нынешних неприемлемых и неправомерных задержаний американских граждан", — говорится в документе.

В дальнейшем Вашингтон продолжил развивать это предложение, "несмотря на отсутствие добросовестных переговоров со стороны Москвы", и предложил альтернативные потенциальные пути продвижения вперёд по всем возможным каналам, добавила Жан-Пьер.

Осуждённую на девять лет баскетболистку Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Осуждённую на девять лет баскетболистку Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Кроме того, американские власти продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить освобождение Грайнер, и стараются добиться "улучшения отношения к ней и тех условий, которые она может быть вынуждена выносить в колонии".

Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Во вторник, 25 октября, Мособлсуд оставил приговор американской баскетболистке без изменений. В связи с этим в Белом доме заявили о готовности к крайним мерам.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров