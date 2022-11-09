В США ищут альтернативные пути обмена заключёнными с Россией
Белый дом: США предлагают России альтернативные пути решения проблемы заключённых
Администрация США предлагает России "альтернативные пути" решения проблемы заключённых, а также ищет возможности улучшить условия содержания осуждённой в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сказано в письменном заявлении официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как мы говорили ранее, Правительство США сделало существенное предложение российской стороне о разрешении нынешних неприемлемых и неправомерных задержаний американских граждан", — говорится в документе.
В дальнейшем Вашингтон продолжил развивать это предложение, "несмотря на отсутствие добросовестных переговоров со стороны Москвы", и предложил альтернативные потенциальные пути продвижения вперёд по всем возможным каналам, добавила Жан-Пьер.
Кроме того, американские власти продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить освобождение Грайнер, и стараются добиться "улучшения отношения к ней и тех условий, которые она может быть вынуждена выносить в колонии".
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Во вторник, 25 октября, Мособлсуд оставил приговор американской баскетболистке без изменений. В связи с этим в Белом доме заявили о готовности к крайним мерам.
Flickr / The White House