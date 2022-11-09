МВД объявило в розыск главреда Republic Дмитрия Колезева
Обложка © Телеграм-канал Дмитрия Колезева
Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Об этом свидетельствует база данных МВД РФ.
Против журналиста возбуждено уголовное дело, но по какой именно статье, не уточняетcя.
"Традиционный вопрос: а есть какой-то способ обновить свою фотографию в базе МВД?" — отреагировал Колезев в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что МВД объявило в розыск сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина, а также блогера Максима Каца**. По каким статьям против них возбуждены уголовные дела, ведомство не уточнило.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
** Включён в реестр физлиц-иноагентов.