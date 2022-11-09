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9 ноября, 07:27

МВД объявило в розыск главреда Republic Дмитрия Колезева

<p>Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/kolezev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрия Колезева</a></p>

Обложка © Телеграм-канал Дмитрия Колезева

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Об этом свидетельствует база данных МВД РФ.

Против журналиста возбуждено уголовное дело, но по какой именно статье, не уточняетcя.

"Традиционный вопрос: а есть какой-то способ обновить свою фотографию в базе МВД?" — отреагировал Колезев в телеграм-канале.

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Ранее Лайф рассказывал, что МВД объявило в розыск сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина, а также блогера Максима Каца**. По каким статьям против них возбуждены уголовные дела, ведомство не уточнило.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Артур Лапсаков

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