МВД объявило в розыск главреда Republic Дмитрия Колезева

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Об этом свидетельствует база данных МВД РФ.

Против журналиста возбуждено уголовное дело, но по какой именно статье, не уточняетcя.

"Традиционный вопрос: а есть какой-то способ обновить свою фотографию в базе МВД?" — отреагировал Колезев в телеграм-канале.

Ранее Лайф рассказывал, что МВД объявило в розыск сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина, а также блогера Максима Каца**. По каким статьям против них возбуждены уголовные дела, ведомство не уточнило.