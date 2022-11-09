Лидер республиканцев заранее поздравил сторонников с победой над Пелоси

Лидер Республиканской партии, американский бизнесмен и политик Кевин Маккарти заявил о возвращении контроля над Палатой представителей по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс. РИА "Новости" уточняет, что в нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит лидера демократического большинства Ненси Пелоси в должности спикера.

"Когда вы завтра проснётесь, мы будем в большинстве, а Нэнси Пелоси — в меньшинстве", — заявил он во время выступления в Вашингтоне.