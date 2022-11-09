Лидер республиканцев заранее поздравил сторонников с победой над Пелоси
Лидер республиканцев Маккарти заявил о возвращении контроля над Палатой представителей США
Лидер Республиканской партии, американский бизнесмен и политик Кевин Маккарти заявил о возвращении контроля над Палатой представителей по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс. РИА "Новости" уточняет, что в нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит лидера демократического большинства Ненси Пелоси в должности спикера.
"Когда вы завтра проснётесь, мы будем в большинстве, а Нэнси Пелоси — в меньшинстве", — заявил он во время выступления в Вашингтоне.
Напомним, что по состоянию на 08:37 мск республиканцы набирают необходимые для контроля 219 мест, в то время как у демократов 216. Подсчёты идут в реальном времени, итоговые результаты будут подведены позднее.
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А ранее сообщалось, что на промежуточных выборах в Конгресс США примерно 8,6 млн американцев будут лишены активного избирательного права или ограничены в этом праве. Такие цифры получены в Российском фонде свободных выборов.
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