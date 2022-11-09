Трамп Байдена не слаще: К чему приведёт победа республиканцев или демократов на американских выборах Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что ждёт американцев после промежуточных выборов в Конгресс. 9 ноября, 01:40 Фото © Shutterstock

8 ноября в США прошли промежуточные (то есть проходящие между годами, когда избирают президентов) выборы в Конгресс. Американцы переизбирали всю Палату представителей, а также треть Сената. Окончательные итоги выборов подведут в ближайшие дни (когда посчитают все голоса, в том числе и те, которые отданы по почте). И если там не будет массовых фальсификаций и вбросов (как в 2020 году), то, на первый взгляд, никаких революций не ожидается. Ни с точки зрения оспаривания результатов выборов, ни с точки зрения глобального изменения внутри- и внешнеполитического курса. Однако, возможно, некоторые акценты в зависимости от того, какая партия возьмёт Конгресс, окажут ключевое влияние на последующие два года, которые, в свою очередь, определят итог важнейших для будущего США президентских выборов в 2024 году.

Республиканцы

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С большой долей вероятности на выборах в Конгресс побеждают республиканцы. Эксперты склонны считать, что эта партия практически гарантированно получает контроль над Палатой представителей Конгресса, а также, весьма вероятно, возьмёт большинство в Сенате. В этом случае Америку ждёт самый настоящий управленческий тупик.

У республиканцев своё видение и внутриполитических, и внешнеполитических процессов. Так, например, они выступают за реставрацию консервативных ценностей, на которых, по их мнению, зиждется самая настоящая Америка. До выборов под контролем республиканцев уже был один орган, определяющий идеологию страны, — Верховный суд. В частности, консервативное большинство судей в июне 2020 года отменили т.н. решение Роу против Уэйда, то есть, проще говоря, дали возможность консервативным штатам запрещать на своей территории аборты. Сейчас же, после взятия ещё и Конгресса (а именно конгрессмены определяют то, какие проекты получают государственное финансирование), республиканцы постараются остановить наступление неолиберальных ценностей на Америку. А это уже чревато разжиганием новой идеологической войны внутри Соединённых Штатов.

Да, два года назад республиканцы эту войну бы проиграли в одни ворота — тогда демократы контролировали и прессу, и соцсети, и в целом политическое пространство страны (вспоминаем историю с BLM). Однако два года правления демократов и тотальное разочарование в способности администрации Джозефа Байдена навести порядок в Америке ослабила демократический контроль над информационной сферой. А также веру американского электората в демократические ценности. И вот уже Илон Маск покупает "Твиттер" под лозунгом "борьбы с цензурой".

В плане внешней политики у демократов и республиканцев, конечно, существует консенсус относительно необходимости сдерживания России и Китая — но при этом существует серьёзное различие в акцентах и приоритетах сдерживания. И вот тут республиканцы в массе своей категорически не согласны с подходом нынешней американской администрации по вкачиванию огромных денег в Украину. В этом они опираются на мнение своего электората (лишь 29% которого считает, что США должны поддерживать Украину. Для сравнения: среди демократов таких примерно 56%).

Если республиканцы возьмут Конгресс, то они будут демонстративно сокращать объёмы помощи Киеву и перенаправлять эти деньги на проекты, которые будут развивать американскую экономику. И тут республиканцы будут убивать трёх зайцев одновременно. Контрить администрацию Байдена (это вопрос принципиальный), снижать уровень поддержки Украины (которая видится как проект Байдена, а Байдена надо контрить), а также работать на рост своего рейтинга среди американского электората, для которого национальная экономика является важнейшим приоритетом. В целом же приход республиканцев в Конгресс вызовет серьёзный паралич американской государственной системы, поскольку практически по всем вопросам республиканцы будут противостоять действующей демократической администрации.

Демократы

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Если же Сенат займут демократы, то, возможно, ситуация для Соединённых Штатов будет ещё хуже. Дело в том, что, по данным социологов, республиканцы являются фаворитами в гонке за Сенат, и не исключена ситуация, когда по итогам голосования на участках именно республиканцы получат большинство мест в Сенате, а потом по итогам подсчёта почтовых бюллетеней выяснится, что в ряде штатов итоговое преимущество всё-таки было у демократов. Это сразу же проведёт параллели с почтовым голосованием 2020 года и придаст Сенату флёр нелегитимности — каковым уже обладает Белый дом в глазах некоторых американцев.

Кроме того, демократы попытаются цементировать электоральное поле перед выборами 2024 года. Ведь если действительно Джозеф Байден будет принимать в них участие (он уже выразил желание, а отказать ему демократы не могут, исходя из существующих традиций), то здесь нужно будет максимально зачистить и информационное, и политическое, и академическое пространства от людей, симпатизирующих консервативным ценностям да и вообще считающим Байдена человеком, который не в состоянии управлять государством.

А это значит, что американцев ожидает рост как внутриидеологической борьбы, так и агрессии на международной арене с попыткой отвлечь внимание электората на внешних врагов. И главным направлением здесь, конечно же, будет Украина, где администрация Байдена удвоит поддержку киевского режима.

И вот вопрос: какой сценарий наиболее выгоден России. По идее, конечно, первый. Сценарий, в рамках которого США стараниями республиканского Конгресса снизят уровень поддержки Киева. Однако если мы всё-таки делаем ставку не на компромисс с американцами, а на их системное ослабление и даже дезинтеграцию, и если мы в этой ставке готовы играть вдолгую, то, конечно, второй вариант выглядит предпочтительнее. Просто потому, что в средней и долгосрочной перспективе победа демократов (тем более одержанная сомнительными способами) лишь усугубляет существующие американские проблемы и создаёт для США колоссальные риски.

Фото © Getty Images / Stephanie Keith Почему победа республиканцев не сможет улучшить ситуацию на Украине? 0 Они не решат проблем Киева Они продолжат усилия по эскалации конфликта Свой вариант в комментариии

Авторы Геворг Мирзаян