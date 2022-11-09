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Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 07:38
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Дезертир из "Азова" рассказал, как добил раненого российского военного в Мариуполе

Дезертировавший боец из полка "Азов"* подробно рассказал об убийстве раненого российского военнослужащего во время столкновений в Мариуполе.

По его словам, изначально огонь открыл боец из территориальной обороны, он стрелял по двум военным, предположительно, из России.

"После того как, по его мнению, они были ликвидированы, он отошёл и начал перезаряжать магазин... Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл огонь, после чего убил", — приводит слова бойца РИА "Новости".

Пленные азовцы признались в убийствах мирных жителей и стрельбе по жилым домам в Мариуполе
Пленные азовцы признались в убийствах мирных жителей и стрельбе по жилым домам в Мариуполе

Ранее Лайф писал, что Следственный комитет установил личность бойца "Азова", приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе. Командующий группировками войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенант Павлюк объявлен в розыск.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Артур Лапсаков
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