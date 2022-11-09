CNN: Более двух третей избирателей в США не хотят переизбрания Байдена

Более двух третей избирателей, проголосовавших на выборах в Конгресс США, выступили против переизбрания Джо Байдена на пост президента США. Соответствующие данные экзитпола опубликовал телеканал CNN.

Против переизбрания выступают семь из десяти независимых избирателей, а также девять из десяти, которые голосуют за республиканцев. Среди поддерживающих демократов менее шести из десяти избирателей желают переизбрания Байдена.

Кроме того, по данным телеканала, около 53% избирателей заявили, что не одобряют работу президента Джо Байдена.