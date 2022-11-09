Россиянкам раскрыли три бьюти-процедуры, которые нужно успеть сделать до 35

Женщинам стоит поработать с качеством кожи, чтобы после 35 лет выглядеть молодо и свежо. О том, какие три бьюти-процедуры нужно успеть сделать до этого возраста, Лайфу рассказала врач – дерматолог-косметолог Татьяна Егорова.

Чистка До 35 лет по необходимости обязательно делать чистки. Чистка лица позволяет удалить комедоны, потому что они являются местом размножения бактерий и предпосылкой к образованию пустул — больших гнойных прыщей, которые потом, вскрываясь, образуют эрозии на коже.

Мезотерапия Также до 35 лет нужно работать с качеством кожи: можно делать мезотерапию, биоревитализацию, микротоковые процедуры, лёгкие пилинги. Эти процедуры помогут снять верхний слой кожи и благотворно скажутся на организме в целом.

Ботокс Инъекции ботулотоксина показаны женщинам, чья мимика ярко выражена. Татьяна Егорова подчеркнула, что они безвредны и после 18 лет излишнюю избыточную мимику можно корректировать инъекциями ботокса.