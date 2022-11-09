Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть лук-порей

Лук-порей часто игнорируют, поскольку мало знают о его многочисленных полезных свойствах. Но при этом у него есть ряд особенностей, которые могут навредить организму. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории "СМ-клиники" Эльвина Бинатова.

По словам эксперта, верхние части стебля такого лука содержат витамины A, В1, В2, В5, В6, В7, В9, а также С, E, К, Н, РР. Если хранить его правильно, то содержание витамина С увеличивается в 1,5 раза.

"Также в состав лука-порея входят следующие макроэлементы — калий, кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, а также микроэлементы — железо, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, этот овощ содержит моно- и дисахариды, ненасыщенные жирные кислоты, эфирные масла и фитонциды — вещества, обладающие антибактериальным действием", — рассказала врач.

Диетологи часто рекомендуют лук-порей для похудения. Он низкокалорийный, помогает снижать аппетит и стимулирует обменные процессы в организме. Специалист рассказала, что лук-порей также очень полезен для иммунитета, его можно употреблять в качестве профилактического средства простудных заболеваний. Кроме того, он повышает уровень гемоглобина, обеспечивает нормальную скорость свёртываемости крови и устраняет вздутие живота.

"Высокое содержание солей в продукте прибавляет ему мочегонные и желчегонные функции, улучшает деятельность печени, а также является отличным средством в целях профилактики ревматизма, ожирения и подагры", — добавила диетолог.

Она также подчеркнула, что, несмотря на огромную пользу, лук-порей может быть противопоказан людям при индивидуальной непереносимости, язве и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, заболеваниях мочевыделительной системы и болезнях почек.

Важно употреблять этот овощ в умеренных количествах, считает собеседник Лайфа. Поскольку переедание такого лука приведёт к повышению кислотности желудка и сбою в работе пищеварительной системы.